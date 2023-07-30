شرایط تمرینی تنها دختر تنیس روی میز ایران در بازی های آسیایی

شیما صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به واسطه کسب عنوان نخست رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان سهمیه لازم برای حضور در بازی های آسیایی را به دست آورد، گفت: قرار بود رایزنی هایی صورت بگیرد تا با حداکثر سهمیه ممکن در بازی های آسیایی شرکت کنیم اما در نهایت یک سهمیه به بخش بانوان اختصاص دادند و به همین دلیل من تنها نماینده این بخش در هانگژو خواهم بود.

وی تصریح کرد: شخصا از اینکه در بازی های آسیایی شرکت می کنم خوشحالم اما برایم بهتر بود که در این بازی ها هم تیمی داشته باشم، با این شرایط در بخش تیمی اصلا شرکت نداریم و من باید برگزارکننده دیدارهای انفرادی باشم.

ملی پوش تنیس روی میز ایران که این روزها درترکیه پیگیر تمریناتش است در مورد شرایط تمرینی خود گفت: چندسالی است که عضو تیم فنرباغچه ترکیه هستم. از چندی پیش درگیر دریافت کارت اقامت این کشور هستم به همین دلیل در ترکیه مستقر شدم تا خللی در روند پیگیری تمریناتم ایجاد نشود. به صورت روزانه تمریناتم را دنبال می کنم تا مجدد به ایران بازگردم و در کنار دیگر اردونشینان تیم ملی قرار بگیرد.

صفایی با بیان اینکه تیم ملی تنیس روی میز برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا (شهریور - کره جنوبی) آماده می شود، خاطرنشان کرد: این مسابقات پیش از بازی های آسیایی آماده می شود، تیم ملی با چهار بازیکن در این رقابت ها شرکت می کند و من هم یکی از بازیکنان اعزامی هستم. بنابراین بخشی از تمریناتم باید با تیم ملی و به منظور هماهنگی بیشتر با دیگر ملی پوشان پیگیری شود. قرار است برنامه های تمرینی تیم ملی از ۱۶ یا ۱۷ مرداد آغاز شود، تا آن زمان کارهای شخصی و برنامه های تمرینی من هم در ترکیه تمام شده و به تهران بازگشته ام.

وی ادامه داد: همزمان با آغاز اردوی تیم ملی تنیس روی میز بانوان، درکنار دیگر ملی پوشان تمریناتم را دنبال می کنم. طبق برنامه قرار است ۱۰ روز اردوی تمرینی ادامه داشته باشدو پس از استراحت چهار پنج روزه دوباره از سر گرفته شود و تا زمان اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا ادامه داشته باشد.

این ملی پوش تنیس روی میز بانوان در مورد شرایط آمادگی خود نیز گفت: با توجه به تمرینات شخصی و گروهی که تا به امروز داشته ام شرایط به نسبت خوبی دارم اما هنوز به اوج آمادگی لازم برای حضور در مسابقات رسمی نرسیده ام. به طور میانگین می توانم بگویم که ۸۰ - ۷۰ درصد آمادگی دارم اما قطعا تا زمان اعزام به کره جنوبی آمادگی کاملی دارم. برای بازی های آسیایی هم که به صد درصد آمادگی لازم دست پیدا می کنم.

صفایی با اشاره به دوره پیشین مسابقات قهرمانی آسیا که در قطر برگزار شد، خاطرنشان کرد: در آن دوره مسابقات جایگاه نهم را به دست آوردیم. این جایگاه شاید در شرایط عادی بالا نباشد اما دستیابی به آن برای تنیس روی میز ایران که در قاره آسیا باید رقابت داشته باشد، خیلی راحت نیست. آسیا مهد تنیس روی میز دنیا به حساب می آید و بهترین های تنیس روی میز دنیا از این قاره و برای کشورهایی مانند چین، ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ و ... هستند. ما در این شرایط باید رقابت داشته باشیم.

وی تاکید کرد: با همه اینها تلاش مان این است که در این دوره مسابقات قهرمانی آسیا جایگاهی بهتر از نهمی کسب کنیم و حداقل این جایگاه را از دست ندهیم.

صفایی همچنین در مورد بازی های آسیایی و عملکردش در این بازی ها نیز گفت: تجربه ای از حضور در بازی های آسیایی ندارم اما قطعا سطح این رقابت ها پایین نیست. بهترین ها در آن حضور دارند و رقابت های شان خیلی نزدیک دنبال می شود. امیدوارم از رقابت با این بازیکنان به بهترین نتیجه ممکن برسم.