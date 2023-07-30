خدمات دهی به روستاهای محدوده کاسه سد چایلی از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: روستاهای خوجه گلدی، سوزش، ساری قمیش، قره آقاشلی، شورجه، قربان پیکار از سال ۸۴ که کلنگ ساخت سد چایلی به زمین زده شد، در طرح کوچ قرار داشتند و قرار بود در ازای اختصاص زمین برای اسکان در محل جدید، جابجا شوند.

وی افزود: طی این سال‌ها نه تنها سد ساخته نشد و اقدامی برای جابجایی اهالی صورت نگرفت، بلکه در این سال‌ها هم به علت اینکه این روستاها در طرح جابجایی قرار داشت، خدماتی مانند مجوز ساخت و ساز جدید و انشعاب آب و برق و گاز هم به ساکنان داده نشد.

آسیابی افزود: اواخر سال گذشته در دیدار با اهالی این شهرستان، این موضوع از سوی اهالی مطرح و خواستار ورود دادگستری برای حل مشکل شدند که همان زمان ضرب الاجلی برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط تعیین و پس از پایان این مهلت، ارائه خدمات دولتی به اهالی این روستاها از این ماه پس از یک تعلیق ۱۸ ساله، از سر گرفته شد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون اگر با گذشت ۵ سال طرح‌های عمرانی اجرا نشود دولت مکلف است به املاکی که در این طرح‌ها قرار گرفته، دوباره خدمات از جمله مجوزهای ساخت و ساز و انشعاب‌های زیرساختی ارائه کند.