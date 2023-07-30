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۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

پس از ۱۸ سال بلاتکلیفی؛

خدمات دهی به روستاهای محدوده کاسه سد چایلی از سر گرفته شد

خدمات دهی به روستاهای محدوده کاسه سد چایلی از سر گرفته شد

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با ورود دستگاه قضایی پس از ۱۸ سال از کوچ بلاتکلیف روستاهای منطقه چایلی، خدمات دهی به روستاییان این منطقه از این ماه از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: روستاهای خوجه گلدی، سوزش، ساری قمیش، قره آقاشلی، شورجه، قربان پیکار از سال ۸۴ که کلنگ ساخت سد چایلی به زمین زده شد، در طرح کوچ قرار داشتند و قرار بود در ازای اختصاص زمین برای اسکان در محل جدید، جابجا شوند.

وی افزود: طی این سال‌ها نه تنها سد ساخته نشد و اقدامی برای جابجایی اهالی صورت نگرفت، بلکه در این سال‌ها هم به علت اینکه این روستاها در طرح جابجایی قرار داشت، خدماتی مانند مجوز ساخت و ساز جدید و انشعاب آب و برق و گاز هم به ساکنان داده نشد.

آسیابی افزود: اواخر سال گذشته در دیدار با اهالی این شهرستان، این موضوع از سوی اهالی مطرح و خواستار ورود دادگستری برای حل مشکل شدند که همان زمان ضرب الاجلی برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط تعیین و پس از پایان این مهلت، ارائه خدمات دولتی به اهالی این روستاها از این ماه پس از یک تعلیق ۱۸ ساله، از سر گرفته شد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون اگر با گذشت ۵ سال طرح‌های عمرانی اجرا نشود دولت مکلف است به املاکی که در این طرح‌ها قرار گرفته، دوباره خدمات از جمله مجوزهای ساخت و ساز و انشعاب‌های زیرساختی ارائه کند.

کد مطلب 5849760

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