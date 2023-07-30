به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان روز شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲ در جمع شرکتکنندگان در بیست و هشتمین دوره طرح ولایت بسیج دانشجویی اظهار داشت: انقلاب اسلامی مبتنی بر آموزههای نهضت حسینی شکل گرفت و هر روز باید خودمان را با این نهضت و اهداف آن بسنجیم.
وی افزود: دانشجوی انقلابی و طراز علاقهمند به نهضت و قیام حسینی است و چنین دانشجویی باید پیشرو باشد. دانشجویان انقلابی باید نسبت به بیانیه گام دوم انقلاب و وظایف خود نسبت به آن آشنا باشند.
کدخدایی اظهار داشت: وقتی از دانشجوی دینی و انقلابی سخن گفته میشود، یک بُعدش مطالعه و انجام وظایف علمی است. دانشجوی انقلابی باید در حوزه تخصصی خودش ممتاز باشد و دورههای تحصیلیاش را با موفقیت و نمرات عالی سپری کند.
وی که در مسجد دانشگاه شهید بهشتی تهران سخن میگفت، خاطرنشان کرد: همچنین انتظار است که دانشجوی انقلابی مطالبهگر باشد و نسبت به آنچه در جامعه و سیاست میگذرد، حساس باشد و در مسیر اصلاح گام بردارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: یک دانشجوی انقلابی و متدین، انسان توانمندی در دفاع از جامعه و نظام سیاسی است که شهدای بسیاری برای حفظ آن جانشان را فدا کردند.
وی همچنین گفت: دانشجو باید مرجع افکار عمومی باشد و در راستای مرجعیت سیاسی و اجتماعی عمل کند. دانشجو اگر تحلیل و بصیرت داشته باشد، در زمین دیگران بازی نخواهد کرد و خود طراح بازی خواهد بود.
درخواست از دانشجویان برای مطالعه قانون اساسی
کدخدایی درباره نسبت دانشجوی انقلابی با قانون اساسی و حقوق اساسی، بیان داشت: از دانشجویان دعوت میکنم که قانون اساسی را مطالعه و به مشروح مذاکرات تدوین آن مراجعه کنند؛ چراکه انسان را صاحب تحلیل در حوزه حقوق و نظام سیاسی میکند.
وی اظهار داشت: دانشجو اگر بتواند از ظرفیتهایش استفاده کند و با تحلیل و بصیرت باشد، مورد طمع دشمنان قرار نخواهد گرفت و میتواند جایگاهش را به خوبی در اجتماع تعیین کند. دانشجوی صاحب تحلیل میتواند در جامعه امیدآفرینی کند.
نقش دانشجویان در تحقق «مشارکت» و «رقابت»
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبتهایش درباره نقش دانشجویان در انتخابات، گفت: اصول مختلفی از قانون اساسی درباره انتخابات و مشارکت مردم است. دانشجوی مسلمان و انقلابی که سرنوشت کشور برایش مهم است، باید بداند که چگونه نهادهای عالی نظام شکل میگیرد و برای مشکلات آن نهادها نیز پاسخ و طرح داشته باشد.
وی درباره راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات مبنی بر سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت هم عنوان کرد: در حوزه سلامت و امنیت دستگاههایی مسئولیت دارند اما سهم عمدهای از مشارکت و رقابت متوجه جامعه به ویژه دانشجویان خلاق و ایدهپرداز انقلابی و متدین است.
کدخدایی تاکید کرد: دانشجویان به طور ویژه در تحقق این راهبردها نقش دارند، چرا که وابستگی به گروهها و جناحهای سیاسی ندارند و به دنبال تحقق شایستهسالاری هستند. شایستهسالاری مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی انتخابات نیز است.
اصلاح قانون انتخابات دیر و حداقلی بود
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی، گفت: در دهه هفتاد، اصلاحاتی در مورد قوانین انتخاباتی انجام گرفت، اما پایه و اساس همان قانون انتخاباتی دهه شصت بود. در یکی دو دهه گذشته با ثبتنامهای حداکثری روبرو بودیم که قوانین موجود پاسخگو نبود.
کدخدایی با بیان اینکه حدود ۷ سال از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات میگذرد، اما هنوز نتوانستیم قانون جامعی بر اساس آن سیاستها داشته باشیم، اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات دیر و به صورت حداقلی انجام شد؛ انتظار ما این بود که قانون جامعی درباره انتخابات به تصویب برسد. قانون موجود بخشی از اشکالات را برطرف میکند.
وی افزود: یکی از مهمترین اصلاحات در قانون انتخابات، طراحی مرحلهای با عنوان پیش ثبتنام است. افرادی که میخواهند داوطلب شوند باید مدارک اولیه ارائه و در صورتی که آن مدارک صحیح باشد، میتوانند ثبتنام کنند.
این عضو شورای نگهبان درباره بخش تبلیغات در قانون انتخابات جدید مجلس، گفت: در اصلاح قانون انتخابات شرایطی به وجود آمده تا مشخص شود تبلیغات چگونه و در چه فضایی انجام بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ عمومی اقدامات اثرگذاری درباره انتخابات انجام نشده است. در قانون جدید نهادهای رسانهای و آموزشی موظف شدهاند تا اقداماتی در این خصوص انجام بدهند.
همه کشورها بر انتخابات نظارت دارند
کدخدایی در بخش پایانی صحبتهایش تصریح کرد: دشمن همواره از انتخابات ضربه خورده و همیشه نیز تلاش داشته تا حضور مردم را کمرنگ نشان بدهد یا کمرنگ سازد. از دانشجویان انتظار است که در حوزه مشارکت تلاش کنند.
وی افزود: دشمن همچنین عنوان میکند که در کشورهای دیگر نظارت بر انتخابات وجود ندارد که این یک دروغ است. در همه کشورها روشهایی برای نظارت بر انتخابات وجود دارد.
پاسخ به یک سوال درباره حامیان اغتشاش
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره احراز صلاحیتها، گفت: ما بر اساس مستنداتی که در اختیار داریم، صلاحیتهای افراد را بررسی میکنیم. اگر همه گزارشها و سندها حاکی از این باشد که فرد متخلف است، بدون شک تأیید صلاحیت نخواهد شد.
وی افزود: در انتخاباتهای مجلس و خبرگان مراحل متعددی برای اعتراض افرادی که صلاحیتشان احراز نشده وجود دارد، اما در انتخابات ریاستجمهوری رد صلاحیت نداریم. بلکه تنها اعلام میشود این تعداد افراد واجد شرایط و صلاحیتها هستند.
کدخدایی اظهار داشت: قانون انتخابات به شورای نگهبان اعلام کرده که این شورا باید دلایل ردصلاحیتها را به صورت محرمانه به افراد اعلام کند.
وی گفت: متأسفانه برخی افراد ادعاهایی مطرح میکنند و میگویند که شورای نگهبان ما را بدون دلیل رد صلاحیت کرد. آنها از اینکه ما در بیان دلایل ردصلاحیتها منع قانونی و شرعی داریم، سواستفاده میکنند.
کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری درباره کسانی که در اغتشاشات و فتنه نقش داشتند و اکنون میخواهند داوطلب نمایندگی مجلس شوند، پاسخ داد: هرکس به هر دلیلی مقابل نظام جمهوری اسلامی ایستاده باشد، قطعاً رفتارهایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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