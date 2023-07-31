ردیابی درمان سرطان ریه با کمک ربات انعطاف پذیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه لیدز، این ربات بسیار نرم و انعطاف پذیر با قطر ۲ میلیمتر به وسیله آهنربا کنترل می شود. ربات مذکور می تواند به کوچکتری بخش های نای برسد و درمان سرطان ریه را متحول کند.

مهندسان، محققان و پژوهشگران آزمایشگاه STORM Lab دانشگاه لیدز ربات را ابداع کرده اند که مسیر را برای یک روش دقیق تر ، شخصی تر و کم تهاجمی تر درمان فراهم می کند. محققان شاخک های رباتیک مغناطیسی را روی ریه های یک جسد آزمایش کردند و متوجه شدند ابزار در مقایسه با تجهیزات استاندارد می تواند به ۳۷ درصد عمف بیشتر سفر کند و آسیب کمتری به بافت برساند.

ربات مذکور علاوه بر بهبود ناوبری در ریه ها طی بیوپسی، می تواند مسیر را برای درمان های کم تهاجمی تر فراهم کند و به پزشکان اجازه دهد فقط سلول های مخرب را هدف بگیرند و به این ترتیب بافت و اعضای سالم همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.

دکتر جیوانی پیتیگلیو یکی از مولفان پژوهش در این باره می گوید:تحریک مغناطیسی از راه دور به ما کمک می کند با استفاده از شاخک های بسیار نرمی که به اعماق ریه می رود درد بیمار کاهش یابد.

دستگاه از سیلیکون ساخته شده تا آسیب به بافت را به حداقل برساند و با کمک آهنرباهایی که روی بازوهای رباتیک خارج بدن بیمار نصب شده اند، راهبری می شود.

محققان اکنون تصمیم دارند داده های بیشتری جمع آوری و کارآزمایی بالینی را آغاز کنند.

نتایج این تحقیقات که با بودجه هیات تحقیقات اروپا انجام شده در نشریه «نیچر انجینرینگ کامونیکیشنز» منتشر شده است.

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