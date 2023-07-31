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۹ مرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

پوستر ویژه ایام عزاداری امام حسین (ع) منتشر شد

پوستر ویژه ایام عزاداری امام حسین (ع) منتشر شد

مشهد ـ به مناسبت ایام عزاداری امام حسین (ع)، پوستر و موشن پوستری عاشورایی به همت مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی تهیه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پوستر در راستای بزرگداشت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) و یاران فداکارشان و اشاعه شعائر عاشورایی در جامعه توسط هادی مهری طراحی شده است. موشن پوستر یک دقیقه‌ای آن نیز به همت مهدی عظیما تولید شده است.

این پوستر و موشن پوستر آن همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در بستر مجازی منتشر شد و در دسترس دوستداران خاندان عصمت و طهارت (ع) قرار گرفت.

در طراحی این پوستر از نمادهایی همچون کلاهخود و رنگ‌های مشکی، سبز و قرمز استفاده شده که یادآور واقعه دشت کربلا است.

همچنین عبارت‌های «اباعبدالله الحسین (ع)»، «نگاه کن به زمین! ما رأَیت إلا تن» و «به آسمان بنگر! ما رأیت إلا سر» در بخش پایینی این اثر نقش بسته است.

شایان ذکر است، مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی با محوریت مکتب هنر رضوی فعالیت می‌کند و محصولات هنری متنوعی از جمله نماهنگ، پوستر، پادکست، سرود و… در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی تولید کرده که این آثار از صدا و سیما و همچنین شبکه‌های مجازی پخش می‌شود.

کد مطلب 5850872

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