همکاری حوزه علمیه برای توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده در دیدار با آیت الله علیرضا اعرافی به فعالیت ۱۸ هزار مدرسه غیردولتی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: به طور میانگین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز در دوره‌های آموزش ابتدایی، متوسطه اول و دوم و فنی حرفه‌ای در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به میزان تحصیلات معلمان در مدارس غیردولتی، گفت: برای اولین بار توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس با این شیوه، برنامه ریزی شده و همزمان در سراسر کشور اجرا می‌شود تا معلمان و مربیان با گذراندن ۶ دوره آموزشی و طی ۳۶۰ ساعت آموزش حضوری در طول ۳ سال موفق به اخذ گواهینامه حرفه‌ای و تخصصی شوند.

محمود زاده با تقدیر از هماهنگی‌های صورت گرفته بین ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش، افزود: نقش و مشارکت حوزه‌های علمیه در آموزش و توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی مهم است و بر اساس برنامه‌های اجرایی، هر دوره آموزشی بین ۱۲ تا ۱۵ ساعت به صلاحیت عمومی و دانش تربیتی اختصاص دارد.

وی گفت: تاکنون ۱۷۴ هزار معلم متقاضی شرکت در این دوره‌ها بوده‌اند که حجم آموزش حدود ۱۰ میلیون نفر ساعت بر آورد شده و اعتبارات مالی آن توسط مؤسسان و معلمان تأمین شده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با تاکید بر اینکه همه معلمان و مربیان شاغل در مدارس غیردولتی باید تا سه سال آینده گواهی صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی را دریافت کنند، تصریح کرد: اولین دوره طرح توانمند سازی معلمان از نیمه دوم مرداد ماه در سراسر کشور آغاز می‌شود.

اجرای دوره‌های توانمند سازی معلمان مدارس غیردولتی، ابتکار قابل تقدیری است

آیت الله علیرضا اعرافی در این دیدار توجه و اهتمام به تربیت نیروی انسانی را از اولویت‌های جدی و مهم کشور برشمرد و گفت: راهبری کلان مدارس غیردولتی موضوعی بسیار مهم می‌باشد زیرا در این مقوله علاوه بر سپردن فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به مردم، نیروهای قابل و شایسته هم در این حیطه وارد عمل می‌شوند و این مشارکت مردمی به دولت کمک می‌کند.

وی افزود: متولیان نظام تعلیم و تربیت باید با برنامه ریزی، رویکردهای حاکمیتی به راهبری و مدیریت مدارس غیردولتی را مورد توجه قرار دهند و روند فعالیت‌های این مدارس را با جدیت نظارت کنند.

آیت الله اعرافی با تاکید بر مسئولیت پذیری و تمکین از قواعد و قوانین آموزش و پرورش از سوی همه مدارس غیردولتی در جهت بهبود کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزش‌های مهارتی و کاربردی برای مدیران مدارس غیردولتی نیز حائز اهمیت است زیرا یک مدیر در کنار صلاحیت‌های معلمی باید در راهبری مجموعه مدرسه توان و مهارت کافی را داشته باشد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مدیریت نظام آموزشی پیچیدگی‌های مضاعفی دارد و قابل قیاس با مدیریت در سایر بخش‌ها نیست، افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا سند تحول در مدارس کشور پیاده سازی و محقق شود و اجرای آن در مدارس غیردولتی کار بسیار ارزشمند و ستودنی است.

وی با بیان اینکه دغدغه آموزش و پرورش در ابعاد مختلف نظری و علمی یک مقوله مهم و مورد توجه است، افزود: برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان و مربیان یک ابتکار و خلاقیت قابل تقدیراست که امیدوارم با اجرای آن آثار مهمی در راهبری مدارس غیردولتی کشور پدید آید.