به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کاخ گلستان، به مناسبت یکصد و هفدهمین سالگرد نهضت مشروطه، همایش نهضت مشروطه ایران از روز شنبه ۱۴ مرداد تا سه شنبه ۱۷ مرداد ماه در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار می‌شود.

این همایش شامل نشست‌های هنری، تاریخی، سیاسی، ادبی و حقوقی خواهد بود و هر روز از ساعت ۱۵ تا ۳۰. ۱۶ و ۱۷ تا ۳۰. ۱۸پ نل‌هایی با حضور استادان و پژوهشگران، برگزار می‌شود.

برنامه نشست‌های پژوهشی همایش نهضت مشروطه ایران به این شرح است:

شنبه ۱۴ مردادماه:

ساعت ۱۵ تا ۳۰. ۱۶، «نشست هنرهای دیداری و مشروطه» با حضور کیانوش معتقدی و امیرعلی اردکانیان

ساعت ۱۷ تا ۳۰. ۱۸، «نشست تاریخ مشروطه» با حضور دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر محدثه جزایی و دکتر داریوش رحمانیان

یکشنبه ۱۵ مردادماه:

ساعت ۱۵ تا ۳۰. ۱۶، «نشست سینما و مشروطه» با حضور مهرداد فراهانی و علی قلی پور

ساعت ۱۷ تا ۳۰. ۱۸، «نشست اندیشه سیاسی مشروطه» با حضور دکتر شروین مقیمی، دکتر احمد بستانی، دکتر رضا صمیم و حامد عامری گلستانی

دوشنبه ۱۶ مرداد ماه:

ساعت ۱۵ تا ۳۰. ۱۶، «نشست موسیقی و مشروطه» با حضور علیرضا میرعلینقی و سجاد پورقناد

ساعت ۱۷ تا ۳۰. ۱۸، «نشست ادبیات مشروطه» با حضور دکتر بهرام پروین گنابادی، دکتر خدایار صائب و دکتر مهدی علیایی مقدم

سه شنبه ۱۷ مرداد ماه:

ساعت ۱۵ تا ۳۰. ۱۶، «نشست عکاسی و مشروطه» با حضور مهرداد نجم آبادی و امیرهوشنگ للّهی

ساعت ۱۷ تا ۳۰. ۱۸، «نشست حقوقی مشروطه» با حضور دکتر سید ناصر سلطانی، دکتر فردین مرادخانی و دکتر رضا یعقوبی

نشست‌های همایش نهضت مشروطه ایران در سالن مردم شناسی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.