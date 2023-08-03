محمدرضا برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد پسماندهای خانگی مواد آلی قابل تبدیل به کود کمپوست است، اظهار داشت: سازمان مدیریت پسماند در راستای تکمیل احداث خط پردازش ۳۰۰ تنی پسماندهای خانگی شهر یزد که خوشبختانه سال گذشته در مهرماه به بهره‌برداری رسید، اقدام به ایجاد خط تولید کود کمپوست که بخش موادهای آلی پسماندهای خانگی به حساب می‌آید، کرده است.

وی گفت: در این حوزه برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرفته و تجهیزات راه‌اندازی و آزمایش آن در محل کارخانه مستقر شده و بهره‌برداری از آن در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد با بیان اینکه با راه‌اندازی این خط، تولید کود کپوست هم در این کارخانه انجام می‌شود، عنوان کرد: برای راه اندازی و تجهیز این خط، بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص پیدا کرده و امیدواریم بتوانیم ۶۰ درصد پسماندهای آلی را به وسیله این خط مدیریت کرده و در راستای حفظ محیط زیست و تولید کود مورد نیاز کشاورزی و باغات و فضای سبز شهری از آن استفاده کنیم.

برزگر بیان کرد: این خط در واقع در راستای تکمیل روند مدیریت پسماندهای عادی شهر یزد احداث می‌شود که بتوانیم بخش عمده‌ای از پسماندهای شهر یزد را مدیریت کرده و میزان پسماندهای دفنی شهر یزد را به حداقل ممکن برسانیم.