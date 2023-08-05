کمیته خبرگان فعالین نرم افزار تشکیل می شود

هادی ملکی پرست در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی حوزه نرم افزار گفت: در نمایشگاه الکامپ، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تفاهم نامه‌ای مشترک در بحث بازنگری و اصلاح نظام ارزیابی نرم افزار در کشور امضا کردند که بر اساس این تفاهم نامه مصوبه نظام ارزیابی نرم افزارها در کشور که برای چندین سال پیش بود، نیاز به اصلاح داشت.

وی با بیان اینکه تا به امروز مصوبات قدیمی و مربوط به بیش از ۱۰ سال پیش است، افزود: یکی از برنامه‌ها این است که به صورت مشترک یک کمیته خبرگان با حضور تمام فعالین تولید نرم افزار تشکیل خواهد شد، این کمیته از اعضای کمیسیون‌های نظام صنفی تهران و کشور و سایر حوزه‌های دانشگاهی، خبرگان و متخصصانی که در خود سازمان فناوری اطلاعات هستند تشکیل می‌شود و اولین دستور کار آن بازنگری قوانین و مصوبات قبلی است.

ملکی پرست ادامه داد: کمیته خبرگان با رویکرد ارزیابی کمی و کیفی نرم افزار، حمایت‌های لازم از پدیدآورندگان نرم افزار و ارائه گواهینامه یا رتبه بندی تشکیل می‌شود و حمایت‌های دولت و بخش خصوصی در این مورد می‌تواند باعث رشد پیشرفت صنعت نرم افزار در کشور شود.

وی با اشاره به دستور کار قراردادن تشکیل کمیته خبرگان تصریح کرد: این موضوع را در دستور کار قرار دادیم تا بر اساس آن اقداماتی که لازم است دسته بندی شود و اگر مصوبات نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد آن را به حوزه‌های بالادستی اعلام کنیم تا مراحل ارتقای صنعت نرم افزار و زمینه حمایت از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه به وجود بیاید.

ملکی پرست به زمان تشکیل کمیته خبرگان اشاره کرد و افزود: پیشنهادهایی از طرف نظام صنفی آماده شده ولی به صورت رسمی هنوز حکمشان داده نشده است. ما در آستانه نهایی کردن نفراتی هستیم که بر اساس حکمی که به آنها ابلاغ می‌شود بتوانیم کمیته را تشکیل دهیم.

وی افزود: طبق آخرین هماهنگی که با نظام صنفی انجام شده، قرار شده است که انشاالله به زودی اسامی نهایی شود. ما طی ۱۰ روز آینده به صورت رسمی احکامشان را ابلاغ می‌کنیم و جلسات تشکیل شود.

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات گفت: هدف اصلی از برگزاری این جلسات ارتقا و رشد نظام ارزیابی نرم افزارها و پدیدآورندگان نرم افزارهایی است که در داخل کشور فعالیت می‌کنند.