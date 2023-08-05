به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بختیاری به ارائه گزارشی از فعالیتهای واحد انرژی آبفای استان پرداخت و خرید دو اشتراک دیماندی و پنج اشتراک آمپری، تعویض و نصب ۳۶۳ کیلووار خازن و استانداردسازی و بازسازی ۱۲ دستگاه تابلو برق را از جمله اقدامات این واحد برشمرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به خرید ۱۵ دستگاه تابلوی راهانداز از جمله ۹ دستگاه تابلوی راهانداز از نوع سافتاستارتر، گفت: به منظور راهاندازی تجهیزات برقی، ۱۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط که ۵۰۰ متر آن از نوع کابل خودنگهدار است به اجرا رسید.
بختیاری از تهیه و نصب سه دستگاه ترانسفورماتور ۲۰ کیلوولت به منظور نیرورسانی به چاهها و ایستگاههای پمپاژ خبر داد و اجرای کمربند حفاظتی ترانسفورماتور برای ۴۱ دستگاه ترانس را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه انرژی شرکت آب و فاضلاب برشمرد.
وی در ادامه با اشاره به در دست اقدام بودن خرید ۴ دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت مجموع ۱۴۰۰ کاوا گفت: در حال حاضر شرکت آب و فاضلاب با بهرهگیری از ۱۲ دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت اسمی ۶ هزار و ۴۴۰ کیلووات، روزانه به مدت دو ساعت در طرح مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع نیروی برق مشارکت و نسبت به کاهش مصرف برق اقدام کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به فعال بودن چهار نیروگاه خورشیدی در تأسیسات این شرکت با ظرفیت ۳۴۵ کیلووات و دو نیروگاه آبی با ظرفیت ۳.۴۵ مگاوات، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بالغبر ۲۰ هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاههای تجدید پذیر آبفای قم (آبی و خورشیدی) تولید میشود که این میزان معادل بیش از ۳۵ درصد از برق مصرفی تمام تأسیسات و تجهیزات آبفا در استان است.
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