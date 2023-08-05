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۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵

مدیرعامل آبفای استان قم خبر داد؛

تولید بیش از ۲۰ هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر قم

تولید بیش از ۲۰ هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر قم

قم- مدیرعامل شرکت آبفای قم از تولید بیش از ۲۰ هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر این شرکت خبر داد و گفت: این میزان انرژی معادل ۳۵ درصد از برق مصرفی تمام تأسیسات آبفای استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بختیاری به ارائه گزارشی از فعالیت‌های واحد انرژی آبفای استان پرداخت و خرید دو اشتراک دیماندی و پنج اشتراک آمپری، تعویض و نصب ۳۶۳ کیلووار خازن و استانداردسازی و بازسازی ۱۲ دستگاه تابلو برق را از جمله اقدامات این واحد برشمرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به خرید ۱۵ دستگاه تابلوی راه‌انداز از جمله ۹ دستگاه تابلوی راه‌انداز از نوع سافت‌استارتر، گفت: به منظور راه‌اندازی تجهیزات برقی، ۱۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط که ۵۰۰ متر آن از نوع کابل خودنگهدار است به اجرا رسید.

بختیاری از تهیه و نصب سه دستگاه ترانسفورماتور ۲۰ کیلوولت به منظور نیرورسانی به چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ خبر داد و اجرای کمربند حفاظتی ترانسفورماتور برای ۴۱ دستگاه ترانس را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه انرژی شرکت آب و فاضلاب برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به در دست اقدام بودن خرید ۴ دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت مجموع ۱۴۰۰ کاوا گفت: در حال حاضر شرکت آب و فاضلاب با بهره‌گیری از ۱۲ دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت اسمی ۶ هزار و ۴۴۰ کیلووات، روزانه به مدت دو ساعت در طرح مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع نیروی برق مشارکت و نسبت به کاهش مصرف برق اقدام کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به فعال بودن چهار نیروگاه خورشیدی در تأسیسات این شرکت با ظرفیت ۳۴۵ کیلووات و دو نیروگاه آبی با ظرفیت ۳.۴۵ مگاوات، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بالغ‌بر ۲۰ هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های تجدید پذیر آبفای قم (آبی و خورشیدی) تولید می‌شود که این میزان معادل بیش از ۳۵ درصد از برق مصرفی تمام تأسیسات و تجهیزات آبفا در استان است.

کد مطلب 5854433

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