به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بختیاری به ارائه گزارشی از فعالیت‌های واحد انرژی آبفای استان پرداخت و خرید دو اشتراک دیماندی و پنج اشتراک آمپری، تعویض و نصب ۳۶۳ کیلووار خازن و استانداردسازی و بازسازی ۱۲ دستگاه تابلو برق را از جمله اقدامات این واحد برشمرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به خرید ۱۵ دستگاه تابلوی راه‌انداز از جمله ۹ دستگاه تابلوی راه‌انداز از نوع سافت‌استارتر، گفت: به منظور راه‌اندازی تجهیزات برقی، ۱۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط که ۵۰۰ متر آن از نوع کابل خودنگهدار است به اجرا رسید.

بختیاری از تهیه و نصب سه دستگاه ترانسفورماتور ۲۰ کیلوولت به منظور نیرورسانی به چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ خبر داد و اجرای کمربند حفاظتی ترانسفورماتور برای ۴۱ دستگاه ترانس را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه انرژی شرکت آب و فاضلاب برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به در دست اقدام بودن خرید ۴ دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت مجموع ۱۴۰۰ کاوا گفت: در حال حاضر شرکت آب و فاضلاب با بهره‌گیری از ۱۲ دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت اسمی ۶ هزار و ۴۴۰ کیلووات، روزانه به مدت دو ساعت در طرح مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع نیروی برق مشارکت و نسبت به کاهش مصرف برق اقدام کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به فعال بودن چهار نیروگاه خورشیدی در تأسیسات این شرکت با ظرفیت ۳۴۵ کیلووات و دو نیروگاه آبی با ظرفیت ۳.۴۵ مگاوات، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بالغ‌بر ۲۰ هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های تجدید پذیر آبفای قم (آبی و خورشیدی) تولید می‌شود که این میزان معادل بیش از ۳۵ درصد از برق مصرفی تمام تأسیسات و تجهیزات آبفا در استان است.