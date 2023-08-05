به گزارش خبرنگار مهر، جواد شفیعی ثابت امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: متقاضیان داوطلبی نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید از روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ تا روز یکشنبه ۲۲ مرداد از ساعت ۸ تا ۱۸ به مدت ۷ روز، از طریق پنجره واحد وزارت کشور به آدرس keshvar.moi.ir و لینک «ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی» وارد و با تکمیل اطلاعات، مدارک مورد نیاز را ثبت کنند.

وی با اشاره به مدارک مورد نیاز ثبت در سامانه، افزود: داوطلبان ابتدا باید تکمیل فرم اطلاعات درخواست شده در سامانه را انجام داده و سپس اقدام به بارگذاری تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر نموده و در ادامه بارگذاری تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی، و یا کارت معافیت دائمی برای آقایان با سن کمتر از ۵۰ سال را انجام دهند.

مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان با بیان اینکه بارگذاری تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الزامی است، گفت: پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی الزامی و غیر حضوری است و متقاضیان از مراجعه به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خودداری کنند.

شفیعی ثابت اضافه کرد: پس از پایان مهلت ثبت درخواست متقاضیان مبنی بر وضعیت سن، تابعیت، اقامت دائم، مدرک تحصیلی، نظام وظیفه، سوابق محکومیت‌های کیفری و شمول استعفای ماده ۲۹ قانون از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دادستانی کل کشور و فراجا مورد بررسی قرار گرفته و گواهی‌های مربوطه صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه در روند نام نویسی، دستگاه‌ها و مراجع ذکر شده موظفند به اعتراض داوطلبان در خصوص گواهی‌های صادر شده رسیدگی کنند، افزود: این فرصت حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع نام نویسی قطعی برای متقاضیان قابل اجرا است.

دبیر ستاد انتخابات گیلان با دعوت از همه سلایق قانون مدار و نخبگان دلسوز پیشرفت ایران اسلامی برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم، بیان کرد: به استناد قانون جدید، متقاضیانی که در مهلت مقرر در سامانه مذکور، درخواست خود را ثبت نکنند، یا شناسه رهگیری دریافت نکنند و یا مطابق بررسی دستگاه‌های مربوطه، شرایط داوطلب شدن را نداشته باشند؛ نمی‌توانند در مرحله بعد، به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی نام نویسی خود را نهایی کنند.

شفیعی ثابت با بیان اینکه سال ۹۸ و در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۴۶۵ نفر در گیلان اعلام داوطلبی کردند، اضافه کرد: از این تعداد ۴۱۵ نفر مرد و ۵۰ نفر زن بودند.