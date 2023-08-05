کلاهبرداری ۱۰۰۰ میلیاردی مبایعه نامه جعلی در عباس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: در پی مراجعه و طرح شکایت فردی مبنی بر کلاهبرداری با فروش مال غیر در شهرستان عباس آباد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان عباس آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی از مالباخته دریافتند، متهمان پس از جلب اعتماد شاکی با وعده اخذ مجوز تغییرکاربری زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع اقدام به دریافت اسناد زمین کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: متهمان با سو استفاده از مهرهای غیر مجاز بنگاهی پس از پلاک بندی و تهیه مبایعه نامه جعلی، اقدام به فروش زمین کردند که ارزش آن طبق نظر کارشناسان بالغ بر هزار میلیارد ریال بوده است.

سردار مفخمی شهرستانی خاطرنشان کرد: با شناسایی متهمان، مأموران پلیس آگاهی در اقدام غافلیگرانه این افراد را دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی کردند.