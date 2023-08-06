استان بوشهر به ازای هر ۵۰۰ نفر جمعیت یک وکیل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فرهمند صابر عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر ۸۳۸ وکیل پایه یک دادگستری در استان بوشهر وجود دارد که با احتساب کارآموزان و افرادی که در این دوره جذب شده‌اند قریب یک‌هزار و ۵۰ وکیل در این استان فعال هستند.

وی ادامه داد: اضافه بر این ۸۰۰ نفر مشاور حقوقی نیز در استان فعال هستند که آمارها نشان می‌دهد به ازای هر ۵۰۰ نفر یک وکیل در این استان وجود دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در خصوص خدمات معاضدتی وکلا گفت: وکلا مکلف هستند در قالب اداره معاضدت سالانه سه پرونده را بپذیرند و به طور حتم خدمت به افراد مستمند و کسانی که توانایی لازم برای گرفتن وکیل تعیینی ندارند افتخار است.

وی گفت: همچنین در پرونده‌های کیفری نیز کانون وکلا در قالب وکالت‌های تسهیلی مبادرت به معرفی وکیل تسهیلی می‌کند و از متهمانی که قدرت گرفتن وکیل تعیینی ندارند؛ وکیل تسهیلی در اختیار آنها قرار می‌دهد.

فرهمند صابر در خصوص نرخ بالای حق الوکاله گفت: حق الوکاله وکیل بالا نیست و با توجه به اینکه به طور معمول قسط دوم وکیل پرداخت نمی‌شود با این وجود به ندرت شاهد طرح دعوی از سوی وکیل علیه موکل خود هستیم.

وی گفت: حق الوکاله بر اساس تعرفه مشخص می‌شود و به طور یقین اگر نرخ حق الوکاله بالا بود برخی وکلا از تمدید پروانه کاری خود عاجز نبودند و یا مجبور نبودند چند نفر در یک دفتر به صورت شیفتی و نوبتی کار کنند.

به گفته فرهمند صابر بخشی از این شایعه‌ها ناشی از هجمه و شیطنت‌هایی است که علیه وکیل و نهاد وکالت مطرح می‌شود و می‌خواهند تعداد وکلا در جامعه غیر استاندارد باشد.

پیگیری پرونده ضرب و جرح معلولان بوشهر

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر ضمن بیان مراتب انزجار خود از اقدام به ضرب و جرح معلولان مرکز نگهداری نیلوفران آبی گفت: این کانون آمادگی دارد در کنار آسیب دیدگان از این عمل و جرم در قالب وکالت معاضدتی قرار گیرد.

وی افزود: همچنین کانون وکلای دادگستری با بهزیستی تفاهم نامه‌های متعددی در زمینه وکالت معاضدتی دارد و به این صورت از افراد زیرپوشش بهزیستی که مشکل حقوقی دارند به صورت وکالت معاضدتی (مجانی) حمایت می‌کند. قانون به طور قطع نقش اجتماعی خود را به نحو احسن اجرا می‌کند.

فرهمند صابر با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری همواره در خدمت خبرنگاران است گفت: تعدادی از اعضای وکلای کانون دادگستری این استان به صورت افتخاری و در قالب فعالان اجتماعی این مسئولیت اجتماعی را برعهده دارند.

وی تاکید کرد: با سعه صدر و دید بازی قاضی هیئت منصفه مطبوعات حرفه خبرنگاری را به عنوان رسالت اجتماعی بسیار مهم در نظر دارند تاکنون خبرنگاران این استان کمترین آسیب را از احکام قضائی دیده‌اند.

به گفته فرهمند صابر به ندرت پیش آمده که حکم محرومیت یا مجازات آن چنانی علیه خبرنگاران اجرا شده و بیشتر شکایت‌ها و مسائل مطرح در هیأت منصفه مطبوعات با صلح و سازش رفع رجوع شده است.

وی تاکید کرد: با این وجود در صورت تمایل خانه مطبوعات استان بوشهر کانون وکلای این استان در قالب تفاهم‌نامه با خانه مطبوعات خود را مکلف به ارائه خدمات معاضدتی به جامعه مطبوعات می‌داند.