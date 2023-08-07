رئیس کمیته ملی پارالمپیک به قله سبلان صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک اعلام کرد که در ادامه سلسله صعودهای غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، وی روز گذشته برای سومین بار به قله ۴۸۱۱ متری سبلان صعود کرد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک پیش از این نیز به قله‌های دماوند، سبلان، دنا، سهند و علم کوه و.... صعود کرده است.

غفور کارگری این صعود را در راستای هدف خود مبنی بر حفظ آمادگی و ضرورت پرداختن مدیران ورزشی جامعه ورزش کشور به ورزش انجام داد و علاوه بر این رشته در شنا و دو و میدانی نیز فعالیت دارد.

سبلان با ۴۸۱۱ متر بلندی از سطح دریا، سومین کوه بلند ایران است که در شمال غرب کشور و در استان اردبیل قرار دارد و سومین قله بلند ایران پس از دماوند علم کوه و یکی از ۱۵۱۵ قله بسیار برجسته جهان به شمار می‌رود.

کوه سبلان یک کوه آتشفشانی نیمه فعال است که در بالای قله آن دریاچه سبلان قرارداد. این دریاچه، تنها دریاچه دهانه‌ای کشور با ارتفاع ۴۷۸۴ متر، مرتفع‌ترین دریاچه ایران و یکی از مرتفع درین دریاچه‌های جهان به شمار می‌آید.