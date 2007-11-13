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۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۵۳

/لیگ برتر واترپلو/

تیم های فارس، امیدیه و اصفهان برابر حریفان خود به برتری دست یافتند

تیم های فارس، امیدیه و اصفهان برابر حریفان خود به برتری دست یافتند

رقابتهای لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور بعدازظهر امروز با برگزاری سه دیدار معوقه از هفته اول این مسابقات در دو گروه A و B مرحله مقدماتی با برتری تیم های هیئت شنای اصفهان، فارس و نفت امیدیه پیگیری شد.

به گزارش خبرنگارمهر، امروز درشیراز تربیت بدنی فارس موفق شد با نتیجه 6 بر3 شهدای ذغال سنگ کرمان را از پیش رو بردارد ، در امیدیه نفت این شهر با نتیجه 8 بر 4 مقابل دانشگاه آزاد ابهر به برتری دست یافت و در تبریز نیزهیأت شنای اصفهان با نتیجه 14 بر 10 مقابل میزبان خود شهرداری تبریز پیروز شد.

به این ترتیب در پایان دور رفت این رقابتها در گروه A ایران توسعه کرج با 9 امتیاز از 5 بازی، دانشگاه آزاد با 7 امتیاز و نفت امیدیه با یک بازی کمتر و 6 امتیاز درمکان های اول تا سوم این گروه قرارگرفتند .

درگروه B نیز مناطق نفت خیزجنوب (گچساران) با 8 امتیازصدرنشین است و تیم هیئت شنای گیلان با 6 امتیازدرجایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد.

دور رفت رقابتهای لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور دوشنبه 28 آبان ماه جاری با برگزاری دو دیدارمعوقه از گروه A به پایان خواهد رسید که طی آن شهدای ذغال سنگ کرمان میزبان دانشگاه آزاد تهران است و تربیت بدنی فارس در امیدیه به مصاف نفت این شهر می رود.

هفدهمین دوره لیگ برتر واترپلوی باشگاههای کشور با شرکت 11 تیم در دو گروه مقدماتی برگزارمی شود.

کد مطلب 585887

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