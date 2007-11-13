تیم های فارس، امیدیه و اصفهان برابر حریفان خود به برتری دست یافتند

به گزارش خبرنگارمهر، امروز درشیراز تربیت بدنی فارس موفق شد با نتیجه 6 بر3 شهدای ذغال سنگ کرمان را از پیش رو بردارد ، در امیدیه نفت این شهر با نتیجه 8 بر 4 مقابل دانشگاه آزاد ابهر به برتری دست یافت و در تبریز نیزهیأت شنای اصفهان با نتیجه 14 بر 10 مقابل میزبان خود شهرداری تبریز پیروز شد.



به این ترتیب در پایان دور رفت این رقابتها در گروه A ایران توسعه کرج با 9 امتیاز از 5 بازی، دانشگاه آزاد با 7 امتیاز و نفت امیدیه با یک بازی کمتر و 6 امتیاز درمکان های اول تا سوم این گروه قرارگرفتند .



درگروه B نیز مناطق نفت خیزجنوب (گچساران) با 8 امتیازصدرنشین است و تیم هیئت شنای گیلان با 6 امتیازدرجایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد.



دور رفت رقابتهای لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور دوشنبه 28 آبان ماه جاری با برگزاری دو دیدارمعوقه از گروه A به پایان خواهد رسید که طی آن شهدای ذغال سنگ کرمان میزبان دانشگاه آزاد تهران است و تربیت بدنی فارس در امیدیه به مصاف نفت این شهر می رود.



هفدهمین دوره لیگ برتر واترپلوی باشگاههای کشور با شرکت 11 تیم در دو گروه مقدماتی برگزارمی شود.

