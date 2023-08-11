به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر امروز در خطبههای نمازجمعه این هفته ۲۰ مرداد مشهد مقدس در حرم مطهر رضوی، با بیان اینکه عمر دولت به نیمه رسیده و میتوان به بررسی کارنامه دولت سیزدهم پرداخت، اظهار کرد: در این کارنامه نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که هم باید قوتها و هم آسیبها مورد بررسی قرار گیرد تا چالشها برطرف شوند.
وی به جلسه مشترک رئیس جمهور با وزرای دولت قبل برای تشریح شرایط کشور اشاره کرد و ادامه داد: در این جلسه، گفتند شما در زمانی دولت را به دست گرفتهاید که مسائل منطقه و اقتصاد کشور به خاطر فشارهای آمریکا دچار اشکال شده، مسئله کرونا و مرگ و میر ناشی از آن نیز ما را به حالت استیصال درآورده، خشکسالی بیداد میکند و از نظر بودجه نیز در شرایطی هستیم که حتی برای حقوق کارمندان دولت در همین ماه، موجودی به حد کافی وجود ندارد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با اشاره به برخی مشکلات اساسی کشور به اعتراف دولتمردان دولت دوازدهم، خاطرنشان کرد: اکنون پس از دو سال، همه بدهیها تسویه شده، بودجه عمومی تأمین شده، نقدینگی موردنیاز به وجود آمده و اگرچه در سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی به صفر رسیده بود اما با وجود اغتشاشات و خسارتهای شدید اقتصادی که این مسائل به کشور تحمیل کرد، رشد اقتصادی کشور در مدار ۴ درصد قرار گرفته است.
وی افزود: توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی به حدی رسیده که با گذشته قابلمقایسه نیست و در شرایطی که صادرات نفت ما به ۳۰۰ هزار بشکه در روز تقلیل پیدا کرده بود، امروز به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و اینها نشانههایی از رشد اقتصادی در این دولت است.
آیتالله علمالهدی با تأکید بر اینکه وجود نقاط قوت نباید ما را از آسیبها و چالشهایی که قشر آسیبپذیر جامعه با آن دست به گریبان هستند غافل کند، اضافه کرد: حقیقت این است که امروز در عرصه اقتصاد با دو مسئله اختلاف طبقاتی شدید که روزبهروز درحالتوسعه است و بیثباتی در معیشت مردم روبرو هستیم.
آیتالله علمالهدی، عملکرد برخی جریانهای اقتصادی ناهمسو با دولت و نظام در انباشت سودهای کلان و درآمدهای نجومی را در گرانیهای امروز بازار مؤثر دانست و گفت: این عملکرد سبب شده تراز اقتصاد کشور از نظر هزینه و سطح زندگی بهم بخورد همانطور که افرادی را مشاهده میکنید که خرج زندگی آنان حتی در تصور نیز نمیگنجد.
وی ابراز کرد: مسئله عدم ثبات معیشتی و گرانیها بهخصوص در کالاهای اساسی سبب شده تا خانوادهها اگر یک روز سر سفره ناهار مینشینند، یقین نداشته باشند که آیا فردا نیز همین ناهار برای آنان قابل تهیه خواهد بود یا نه.
امام جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه عامل این بیثباتی و نابسامانی، حرکتهای اقتصادی مخرب و غیر مولد است، تصریح کرد: وقتی میخواهیم درآمد را بالا ببریم تا فقر ریشهکن شود، مزد کارگر را افزایش میدهیم، افزایش مزد کارگر نیز هزینه تولید را افزایش میدهد و وقتی هزینه تولید افزایش یافت، قیمت محصول بهقدری زیاد میشود که گرانی را به حد غیر قابل کنترل میرساند.
وی با تأکید بر اینکه لازمه ثبات اقتصادی، اصلاح کلیت اقتصاد کشور است، گفت: راه اصلاح اقتصاد نیز در این است که سود فعال اقتصادی کنترل شود تا آن سرمایهگذار به مقامی نرسد که سود نجومی برای خود لحاظ کند و اگر افزایش مزد کارگر، سود او را تقلیل داد، راه گران کردن محصول را در پیش بگیرد.
آیتالله علمالهدی تأکید کرد: بخش مهمی از سود یک سرمایهگذار حاصل هنر کارگر است، بخش دیگر نیز ناشی از تسهیلات بانکی است و اصل سود شما نیز از جیب مردم تأمین میشود بنابراین لازم است مجلس و دولت این جریان را کنترل کنند تا سود درآمد، غیر قابل کنترل و بدون ضابطه افزایش پیدا نکند تا سرمایهگذار برای تأمین سود نجومی خود، بر بازار اقلام اساسی فشار بیاورد.
وی، نیاز امروز اقتصاد کشور را تنظیم بازار و کنترل عرصه سود دانست و ادامه داد: انصاف در این است که نقاط قوت عملکرد دو ساله دولت سیزدهم به موازات کاستیها مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به خسارتهای ناشی از ناآرامیها و اغتشاشات سال گذشته و نقش مردم در کنترل شرایط اشاره کرد و گفت: امیدواریم دولت مسیر پر توفیق خود را ادامه دهد تا ثبات به زندگی اقشار آسیبپذیر بازگردد و مردم، طعم این توفیقات اقتصادی را احساس کنند.
نظر شما