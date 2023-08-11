به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور از پیش‌ثبت‌نام ۲۷ هزار و ۷۳۱ نفر برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا پنجمین روز پیش‌ثبت‌نام‌ها خبر داد.

وی گفت: ۴ هزار و ۲۶۵ نفر در پنجمین روز پیش‌ثبت‌نام مدارکشان را بارگذاری کردند.

اسلامی ادامه داد: استان البرز با ۲۲۵ متقاضی به ازای هر کرسی نمایندگی، بیشترین میزان استقبال داوطلبان را داشته است. استان‌های تهران با ۱۳۸ متقاضی، قم با ۱۳۷، خراسان رضوی با ۸۷ و یزد با ۸۶ متقاضی در رتبه‌های دیگر هستند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: ۳۹ درصد از متقاضیان داوطلبی نمایندگی ۳۰ تا ۴۰ ساله هستند؛ ۳۶ درصد ۴۰ تا ۵۰ سال، ۲۰ درصد ۵۰ تا ۶۰ سال و ۵ درصد هم ۶۰ تا ۷۵ سال هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ درصد متقاضی‌ها زنان و ۸۷ درصد از مردان بوده‌اند، افزود: «۷۲ درصد پیش‌ثبت‌نام کنندگان با مدرک کارشناسی ارشد، ۱۴ درصد دکترا، ۱۱ درصد با مدرک کارشناسی با سابقه ایثارگری و نمایندگی مجلس و ۳ درصد هم تحصیلات حوزوی داشته‌اند.»

پیش‌ثبت‌نام داوطلبی نمایندگی مجلس تا یکشنبه ۲۲ مرداد ادامه دارد؛ وزارت کشور اعلام کرده این مهلت تمدید نمی‌شود.