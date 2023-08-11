  1. سیاست
  2. دولت
۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۲۸

حدود ۲۸هزار نفر متقاضی ورود به مجلس

آمار پیش‌ثبت‌نام انتخابات؛۱۳درصد زن و۳درصد با تحصیلات حوزوی هستند

آمار پیش‌ثبت‌نام انتخابات؛۱۳درصد زن و۳درصد با تحصیلات حوزوی هستند

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از پیش‌ثبت‌نام ۲۷ هزار و ۷۳۱ نفر برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا پنجمین روز ‌پیش‌ثبت‌نام‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور از پیش‌ثبت‌نام ۲۷ هزار و ۷۳۱ نفر برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا پنجمین روز پیش‌ثبت‌نام‌ها خبر داد.

وی گفت: ۴ هزار و ۲۶۵ نفر در پنجمین روز پیش‌ثبت‌نام مدارکشان را بارگذاری کردند.

اسلامی ادامه داد: استان البرز با ۲۲۵ متقاضی به ازای هر کرسی نمایندگی، بیشترین میزان استقبال داوطلبان را داشته است. استان‌های تهران با ۱۳۸ متقاضی، قم با ۱۳۷، خراسان رضوی با ۸۷ و یزد با ۸۶ متقاضی در رتبه‌های دیگر هستند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: ۳۹ درصد از متقاضیان داوطلبی نمایندگی ۳۰ تا ۴۰ ساله هستند؛ ۳۶ درصد ۴۰ تا ۵۰ سال، ۲۰ درصد ۵۰ تا ۶۰ سال و ۵ درصد هم ۶۰ تا ۷۵ سال هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ درصد متقاضی‌ها زنان و ۸۷ درصد از مردان بوده‌اند، افزود: «۷۲ درصد پیش‌ثبت‌نام کنندگان با مدرک کارشناسی ارشد، ۱۴ درصد دکترا، ۱۱ درصد با مدرک کارشناسی با سابقه ایثارگری و نمایندگی مجلس و ۳ درصد هم تحصیلات حوزوی داشته‌اند.»

پیش‌ثبت‌نام داوطلبی نمایندگی مجلس تا یکشنبه ۲۲ مرداد ادامه دارد؛ وزارت کشور اعلام کرده این مهلت تمدید نمی‌شود.

کد مطلب 5859085
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه