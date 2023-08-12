برخی بیماران به دلیل شرایط اقتصادی درمان را رها می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، برخی از مردم یا از بخشی از درمان خود انصراف میدهند یا به طور کلی به پزشک مراجعه نمیکنند و قید درمان را میزنند.
وی افزود: پرداخت هزینههای درمانی برای برخی از افراد چندان کار راحتی نیست. در همین حال برخی از جامعه پزشکی کشور نیز از تعرفههای پزشکی راضی نیستند.
رئیس زاده ادامه داد: سوال این است که در چنین شرایطی که هم بیماران ناراضی هستند و هم پزشکان، هزینههای درمانی چگونه باید مدیریت شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: خدمات پزشکی در دنیا، خدمات گرانی است. اینکه میگوئیم تعرفه خدمات درمانی باید واقعی شود، به معنای آن نیست که به مردم فشار وارد شود. ما ساختار بیمهای داریم. بیمه باید این نقش را ایفا کند اما به وظیفه خود، خوب عمل نمیکند. ساختار بیمهای ما کاملاً از هم پاشیده است.
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