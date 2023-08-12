اسکان بیش از ٧١ هزار زائر در مراکز اسکان فرهنگیان خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پهلوان در بازدید از ستاد اسکان مرکزی فرهنگیان خراسان رضوی ضمن تشکر از عوامل اجرایی ستاد اسکان از روند خدمت رسانی به زائران علی بن موسی الرضا علیه السلام اظهار کرد: پانزده هزار و ٧٣٠ خانوار و ٣۴٩ هزار و ۶۴۴ نفر روز در مدارس و مراکز اسکان پذیرش شده‌اند

سرپرست اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به ۴٢ پایگاه فعال اسکان فرهنگیان در سطح استان گفت: ۴ پایگاه از این پایگاه‌ها در مشهد فعال است و در صورت نیاز تعداد آنها افزایش پیدا می‌کند.