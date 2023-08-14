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۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۹:۱۳

سرپرست فرمانداری صحنه:

مواکب صحنه برای خدمت رسانی به زوار اربعین پشتیبانی می‌شوند

مواکب صحنه برای خدمت رسانی به زوار اربعین پشتیبانی می‌شوند

کرمانشاه- سرپرست فرمانداری صحنه گفت: مواکب صحنه برای خدمت رسانی به زوار اربعین پشتیبانی می‌شوند.

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرساله جمع کثیری از مردم ولایتمدار ایران اسلامی به عشق سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در راهپیمایی عظیم اربعین شرکت می‌کنند که در این راستا ستاد اربعین شهرستان صحنه نیز باید به نوبه خود با بسیج امکانات و کمک‌های مردمی خدمات مطلوبی را به زائرین ارائه کند

وی افزود: سعی خواهیم کرد تا جایی که می‌توانیم امکانات لازم را فراهم کنیم و با تمام توان در خدمت موکب ها خواهیم بود و امیدواریم اربعین امسال را با کمک همدیگر و با همدلی و هم افزایی جلو ببریم.

سرپرست فرمانداری صحنه در این جلسه دستورات لازم را برای پشتیبانی و حمایت بی‌دریغ تمامی دستگاه‌ها از مواکب و نمایندگان شهرستان در مسیر پیاده‌روی اربعین صادر و خواستار هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های تبلیغی و متولیان امر گردیدند.

شهبازی تاکید کرد: محیط آرایی و فضاسازی شهرستان بایستی به سمت و سوی اربعینی جهت گیری شود و دستگاه‌ها و نهادها در فضای سازی ظاهری و معنوی ادارات نهایت اهتمام را داشته باشند و تمامی ادارات در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات به مواکب امام حسین (ع) اهتمام جدی تری داشته باشند.

کد مطلب 5860977

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