به گزارش خبرگزاری مهر، آزیتا اسدی اظهار کرد: ثبت باغستان سنتی قزوین در نظام‌های میراث کشاورزی مهم جهانی (GIAHS) مورد موافقت اولیه قرار گرفته و با عنوان میراث زنده نیاکان ثبت جهانی شود.

وی افزود: با این اقدام محصولات تولیدی باغستان شامل بادام و پسته ارزش گذاری شده و بازار جهانی پیدا می‌کند.

وی در خصوص مؤلفه‌های ثبت یک اثر در نظام‌های میراث کشاورزی تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی و معیشت مردم، تنوع زیستی کشاورزی، دارا بودن دانش و فنون سنتی، سازماندهی اجتماعی و فرهنگی و چشم انداز بصری از مولفه‌هایی بود که همگی در باغستان سنتی قزوین وجود دارد.

اسدی ادامه داد: در جلسه‌ای که در فائو تشکیل شده پروپوزال ثبت باغستان سنتی قزوین و گردوی تویسرکان همدان مورد موافقت اولیه قرار گرفته و قرار است نماینده علمی سازمان بین المللی فائو برای بازدید این دو اثر در شهریور ماه سال جاری به ایران بیایند.

این مسئول در خصوص ویژگی‌های بسیار مهم باغستان سنتی قزوین اظهار داشت: باغستان سنتی با داشتن یک نظام آبیاری، نظام توزیع، ظرفیت گردشگری و حل اختلافات بر اساس ریش سفیدی، مورد توجه سازمان جهانی فائو قرار دارد.

رئیس گروه توسعه پایدار سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: ثبت باغستان سنتی قزوین در جیاس باعث می‌شود تا نام باغستان قزوین در تاریخ جهان ماندگار شود.