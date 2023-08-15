شبکه سازی بین متخصصان ایرانی خارج از کشور با صنعتگران خودرو

سید علی حسینی در حاشیه برگزاری سومین رویداد تور فناورانه که همزمان با نمایشگاه صنعت خودرو برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: نخستین رویداد تور فناورانه همزمان با نمایشگاه ایران هلث در حوزه دارو و سلامت برگزار شد، دومین رویداد نیز در حوزه صنایع ساختمانی و رویداد امروز در حوزه خودرو، خودروهای برقی و قطعات خودرو در خانه فناوری و نوآوری برگزار شد.

معاون دفتر توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ضمن اشاره به اینکه در قالب برنامه کانکت حدود ۹ هزار نفر از متخصصان ایرانی که سابقه اشتغال و یا تحصیل در خارج از کشور داشته اند، شناسایی کرده ایم، افزود: رویداد امروز با این هدف برگزار شد که بین افرادی که در حوزه های تخصصی خودرو و خودروهای برقی فعالیت دارند، یک شبکه سازی ایجاد کنیم.

وی استفاده از ظرفیت و توانمندی متخصصان و دانشجویان در راستای رفع نیاز و چالش‌های فناورانه موجود در صنعت خودرو را از اهداف دیگر برگزاری این رویداد عنوان کرد و گفت: در نشست امروز حدود ۴۰ نفر از متخصصان ایرانی که در خارج از کشور در شرکت هایی مثل ولوو، آئودی و الکترونیک خودرو در کانادا، آمریکا و اروپا مشغول به کار هستند، حضور داشتند و ۴ نفر از این افراد تجارب خود را در حوزه های نام برده ارائه کردند.

حسینی خاطرنشان کرد: همچنین امروز نمایندگانی از دو صنعت بزرگ خودروسازی کشور حضور داشتند و تلاش بر این است که بین متخصصان و صنایع خودرویی یک شبکه سازی و ارتباط منسجم ایجاد کنیم.

معاون دفتر توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معرفی چالش‌های فناورانه و صنعتی توسط مدیران شرکت‌های برجسته دارای محصول فناورانه در حوزه صنعت خودرو، بازدید از دستاوردهای فناورانه متخصصان ایرانی در خانه نوآوری و فناوری ایران (IHIT)، بازدید از غرفه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نمایشگاه صنعت خودرو و شبکه‌سازی متخصصان فعال در حوزه‌های مرتبط را از محورهای اصلی این رویداد برشمرد.

وی با اشاره به اینکه رویداد بعدی تور فناورانه همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعت در یک ماه آینده برگزار می شود، گفت: حدود ۱۰۰ نفر از متخصصان ایرانی خارج از کشور که تجربه کار در صنعت دارند را دعوت خواهیم کرد و براساس آن میزبانان شرکت هایی که مرتبط با حوزه تخصصی این افراد هستند، حضور خواهند شد.