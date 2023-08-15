فرسودگی شبکه علت اصلی حوادث آب و فاضلاب در اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان شامگاه سه شنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران استان اصفهان، با بیان اینکه علت اصلی بسیاری از حوادث آب و فاضلاب فرسودگی شبکه در این کلان‌شهر است، اظهار داشت: در این راستا پروژه‌های متعددی در حال اجرا است که از جمله آن‌ها می‌توان به تشکیل مجمع خیران آب‌رسان اصفهان در هفته دولت اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات آبی و گرمای بی سابقه هوای امسال، با تلاش و پیگیری‌های عوامل این شرکت، افت فشار شبکه آب در شهر اصفهان امسال حتی به پنج مورد هم نرسید.

وی ادامه داد: شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز امسال در مقایسه با سال قبل سه برابر و میزان پاسخگویی ما در تمامی حوزه‌ها ۲ برابر افزایش یافت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به اجرای طرح «شهروند مروج» در سال جاری اشاره کرد و گفت: هدف از این طرح فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب توسط خود مردم است که در دستور کار قرار گرفته است.