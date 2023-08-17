خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: آخرین پنجشنبه مرداد ماه ۱۴۰۲ رسیده و با در مرور آخر هفته، اخبار چهارمین هفته را مرور کردیم، هفته‌ای که با یک بار دیگر آه کشیدن برای شاهچراغ به پایان آن نزدیک می‌شویم.

فوتبال؛ دشمن ورزش؟

روزهایی که تیم‌های فوتبال، میلیارد میلیارد پول بیت‌المال را پای بازیکنان درجه دو و سه می‌ریزند و سقف قرارداد را با آپشن‌های مختلف دور می‌زنند، روزهایی که قرارداد بازیکنان فوتبالی که ممکن است حتی کل فصل به نیمکت دوخته شوند از بودجه سالانه یک تیم در یک ورزش دیگر بیشتر است، ورزشکارانی هستند که دسته دسته مدال طلا می‌آورند و در شرایطی پرچم کشور را بالا می‌برند که هنوز درگیر دست یافتن به ساده‌ترین امکانات ورزشی هستند تا تمرین کنند.

«روح‌الله رستمی» قهرمان وزنه برداری پارالمپیک هم طاقتش از بی‌مهری‌ها طاق شده است و با کنایه به حواله خودرو برای بازیکنان فوتبالی که میان ۴ تیم، سوم شدند گفت: همه چیز به سمت فوتبال هل داده شده است، دو سه سال است مراسم تجلیل از قهرمان‌ها برگزار نشده و حقوق مزایای ورزشکاران قهرمان واریز نشده است.

کاش ما با خودمان کنار بیاییم و بدانیم با یک دهم هزینه‌ای که به خیک فوتبال بسته می‌شود، می‌توان بخش عظیمی از ورزش کشور را متحول کرد.

ارومیه که خشک شد، مراقب خزر باشید!

طبق آخرین تصاویر ماهواره‌ای، دریاچه ارومیه تقریباً تمام شده و این خبر تلخ را خبر تلخ‌تر خشک شدن دریای خزر در خود بلعید. این روزها بحث آب رفتن دریای خزر داغ شده است. تراز آب به پایین‌ترین حد خود در ۳۰ سال گذشته رسیده است و طبق نظر کارشناسان تا دو دهه دیگر نیمی از دریاچه خزر خشک خواهد شد و عمومی‌ترین تفریحگاه ایرانی‌ها در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

ارومیه را از دست دادیم. به فکر خزر باشید. به فکر طوفان‌های گرد و غباری که خشک شدن خزر در پی خواهد داشت...

شلوغ‌ترین روزهای پمپ بنزین‌ها

هفته‌ای که گذشت مردم مدام در پمپ بنزین باک ماشین‌ها را پر می‌کردند که مبادا شب بخوابند و صبح بیدار شوند و بنزین گران شده باشد. به دنبال این شایعه و علیرغم تکذیب این خبر توسط مسئولان ذیربط، شمار زیادی از پمپ بنزین‌های سراسر کشور شلوغ‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشتند.

سلام به دکتر مهندسان آینده!

با اعلام نتایج اولیه کنکور و هجوم مخاطبان به سایت سنجش این سایت از دسترس خارج شد. این هفته سرنوشت‌ساز، با معرفی نفرات برتر کنکور در رشته‌های مختلف ادامه پیدا کرد و دکتر مهندسان آینده کشور، کارنامه نتیجه یک سال تلاش خود را دریافت کردند. البته به شرط آنکه رتبه‌ها، واقعی باشند و از طریق تقلب به دست نیامده باشند.

زور گرانی به قول و قرارهای اربعینی می‌چربد…

این روزها خبرهای مربوط به اربعین در صدر اخبار قرار دارد، از نبود بلیط هواپیما تا صدور گذرنامه فوری و تقسیم‌بندی مرزها برای تسهیل عبور و مرور زائران. قرار بود برای تسهیل زیارت، بلیط‌های اتوبوس از تهران به مرزهای مختلف گران نشود، اما باز هم زور افزایش قیمت بر همه قول و قرارها چربید.

بلیطی که تا همین پنجشنبه گذشته به مبلغ ۲۹۰ هزار تومان فروخته می‌شد با افزایش بیش از دو برابری به ۶۹۰ هزار تومان رسید و باعث اعتراض عموم مردم شد. عده‌ای علت این گرانی را خالی برگشتن اتوبوس‌ها از مرز به تهران دانستند؛ اما اگر این فرض درست هم باشد و هزینه دوبل هم از مسافر گرفته شود باز هم نهایتاً قیمت بلیط ۵۸۰ هزار تومان تعیین می‌شد نه ۶۹۰ هزار تومان!

این مبلغ برای زائرانی که خودشان را از شهرهای شرقی کشور به مرزهای غربی می‌رسانند، نجومی‌تر است و مثلاً بلیط مشهد تا مرز مهران یک میلیون ۴۸۰ هزار تومان اعلام شد.

۳ فرزند، کلید معافیت سربازی!

دل‌ها بسوزد برای مردی که همین الان با ۳ فرزند در حال خدمت مقدس سربازی است؛ چرا؟ عضو کمیسیون هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد در کمیته تلفیق مصوب شده مردانی که ۳ فرزند یا بیشتر دارند از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

حالا شرایط برای آنان که ۲ فرزند دارند و هنوز تن به خدمت سربازی نداده‌اند سخت شد. یا باید سربازی رفتن را به جان بخرند، یا سرباز خانه شوند و فرزند دیگری را به این مرز و بوم اضافه کنند و معافیت بگیرند.

آه؛ باز هم شاهچراغ!

خبر تلخ این هفته که شاید حتی تلخ‌ترین خبر ماه هم باشد، حمله مجدد داعش به حرم مطهر شاهچراغ در شیراز بود، دوباره گیت امنیتی، دوباره غفلت و دوباره سوءقصد به جان مردم با ۸ خشابی که قرار بود بر جان زائران بنشیند و عزایی بزرگ در کشور بسازد. این حمله، دو شهید بر جای گذاشت.

حتماً کلیپ‌های مختلف این حمله تروریستی را دیده‌اید. از میان همه آنها، تصویر کمک کردن پسر بچه‌ای هفت ساله به پدرش در شرایط بحرانی تیراندازی فرد مسلح، سوژه شبکه‌های خبری و رسانه‌های مختلف شد و بعد از آن نیروی خدماتی حرم که او را زمین‌گیر کرد. جوان خدماتی، به نحوی داعشی را خلع سلاح کرد که همه گمان کردند نیرویی امنیتی با لباس مبدل این نقش را ایفا کرده است.