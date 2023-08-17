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۲۶ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

شرایط جوی زنجان از ظهر فردا ناپایدار می‌شود

شرایط جوی زنجان از ظهر فردا ناپایدار می‌شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: شرایط جوی مناطق مختلف استان از ظهر روز جمعه ناپایدار می‌شود.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شرایط پایدار جوی امروز در استان ادامه دارد و از بعدازظهر شاهد وزش باد خواهیم بود که باتوجه به شرایط جوی پیش بینی شده در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی افزود: از بعداز ظهر فردا (جمعه) تا اواسط هفته آینده به دلیل عبور امواجی از منطقه شرایط ناپایدار تقویت می شود و شاهد افزایش ابر و وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

رحمان نیا ادامه داد: شدت وزش باد از روز شنبه هفته آینده بیشتر خواهد شد و علاوه بر آن شاهد رگبارهای پراکنده باران، رعد و برق و بارش تگرگ در برخی مناطق مستعد استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نداشته است.

کد مطلب 5863636

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