محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شرایط پایدار جوی امروز در استان ادامه دارد و از بعدازظهر شاهد وزش باد خواهیم بود که باتوجه به شرایط جوی پیش بینی شده در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی افزود: از بعداز ظهر فردا (جمعه) تا اواسط هفته آینده به دلیل عبور امواجی از منطقه شرایط ناپایدار تقویت می شود و شاهد افزایش ابر و وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

رحمان نیا ادامه داد: شدت وزش باد از روز شنبه هفته آینده بیشتر خواهد شد و علاوه بر آن شاهد رگبارهای پراکنده باران، رعد و برق و بارش تگرگ در برخی مناطق مستعد استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نداشته است.