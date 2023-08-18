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۲۷ مرداد ۱۴۰۲، ۵:۵۸

بن فرحان و بلینکن تلفنی گفت‌وگو کردند

بن فرحان و بلینکن تلفنی گفت‌وگو کردند

وزرای امور خارجه آمریکا و عربستان در مورد مسائل میان دو کشور و پرونده های منطقه ای و بین المللی از جمله بحران اوکراین و وضعیت سودان و یمن رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه آمریکا بامداد امروز (جمعه) با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد که «آنتونی بلینکن» و شاهزاده «فیصل بن فرحان»، وزرای امور خارجه دو کشور به صورت تلفنی گفت و گو کردند.

بنا بر آنچه در بیانیه این وزارتخانه آمده، وزرای امور خارجه آمریکا و عربستان در گفت و گوی تلفنی خود، مسائل میان دو کشور و برخی پرونده‌های منطقه‌ای و بین المللی و در رأس آنها بحران اوکراین و وضعیت سودان و یمن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه بیانیه خود همچنین عنوان کرد که بلینکن در تماس با بن فرحان، نقش عربستان در گرد هم آوردن بیش از ۴۰ کشور در مذاکرات «جده» درباره اوکراین را مورد ستایش قرار داده در حالی که دو طرف بر پایبندی خود به کار برای پایان دادن به درگیری در سودان و افزایش تلاش‌های در راستای تأمین صلح پایدار در یمن نیز تاکید کردند.

کد مطلب 5864108

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