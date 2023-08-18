راه اندازی بیمارستان صحرایی جهادگران در «مالوجه» قروه

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان روز جمعه در بازدید از بیمارستان صحرایی سیار در مالوجه اقدامات ارزشمند خیرین در حوزه سلامت، عنایت و فعالیت پزشکان جهادگر در مناطق محروم و دورافتاده را اقدامی خداپسندانه و بیانگر عشق به هم‌نوع عنوان کرد.

اسماعیل زارعی‌کوشا افزود: خوشبختانه امسال شاهد حضور مؤثر گروه‌های جهادی در چند نقطه از استان برای ارائه خدمات مختلف جهادی از جمله پزشکی بوده‌ایم.

وی با اشاره به اهمیت حوزه سلامت، خدمات در این زمینه را لازم و ضروری برشمرد و از مجموعه خیرین نوآوران سلامت در حوزه چشم پزشکی و دندان پزشکی که خدمات رایگان را در نقاط محروم ارائه می‌کنند، قدردانی کرد.

استاندار کردستان یادآور شد: با هماهنگی‌های انجام شده توسط این مجموعه در منطقه مالوجه قروه با استقرار بیمارستان صحرایی جهت ارائه خدمات مختلف از جمله دندانپزشکی و چشم پزشکی و در صورت نیاز اتاق عمل هم ایجاد شده که عمل‌های جراحی در این ناحیه انجام شود.

زارعی کوشا مشارکت و فعالیت پزشکان جهادی در مناطق محروم را در ارتقای شاخص‌های سلامت تأثیر گذار عنوان کرد و از مجموعه خیران و کسانی که بستر خدمات پزشکی جهادی را در این مکان فراهم کرده‌اند، قدردانی کرد.

خلیل فعله گری فرماندار قروه نیز در این خصوص اظهار کرد: مؤسسه خیریه نورآوران سلامت طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با همت جمع قابل توجهی از پزشکان و خیرین کشور راه اندازی و اداره می‌شود قرار است به مدت سه ماه در منطقه مالوجه قروه مستقر و خدمات تخصصی چشم پزشکی و دندانپزشکی را به بیماران منطقه ارائه نماید.

وی افزود: خدمات دندان پزشکی اختصاصاً به دانش آموزان ۷ تا ۱۴ سال ارائه می‌شود و نحوه ارائه خدمات به این گونه است که ابتدا بیماران واجد شرایط توسط سیستم بهداشتی منطقه شناسایی و برای مراجعه به بیمارستان سیار سازماندهی می‌شوند.

فعله گری خاطرنشان کرد: خدمات چشم پزشکی به گونه‌ای است که ابتدا تیم بینایی سنجی از گروه شناسایی و معرفی شده معاینات چشم پزشکی را انجام می‌دهند و در مواردی که نیازمند مداخله تیم جراحی باشد به عنوان کاندید عمل جراحی انتخاب و مورد جراحی قرار می‌گیرند و همه خدمات ارائه شده اعم از معاینه، دارو، عینک و جراحی به صورت کاملاً رایگان صورت می‌گیرد.