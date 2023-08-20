به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی درباره آشفتگی در پمپ بنزین‌های سراسر کشور، گفت: مجلس باید جلسه‌ای غیرعلنی درباره موضوع بنزین برگزار و در این زمینه شفاف‌سازی کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات کشاورزان، گفت: مجلس چند جلسه برای حل مشکلات کشاورزان شمال کشور تشکیل داد، اما اثر ملموسی بر زندگی کشاورزان نداشته و چای‌کاران و گندم‌کاران با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این، هنوز پول گندم‌کاران پرداخت نشده است.