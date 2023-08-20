زنده گیری و جمع آوری بیش از ۴۰۰ قلاده سگ بدون صاحب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان رحیمی معاون خدمات شهری منطقه ۲ تبریز ضمن تاکید به زنده گیری سگ‌های بدون صاحب توسط شهرداری‌های نواحی سه گانه گفت: به منظور حفظ امنیت شهروندان به هنگام تردد از معابر شهری و رفت و آمد بدون حادثه آنان، توسط شهرداری‌های نواحی سه گانه منطقه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ۴۳۲ قلاده سگ بدون صاحب جمع آوری و به پناهگاه پردیس انتقال داده شده است.

وی افزود: به منظور رفع مزاحمت سگ‌ها ضمن رعایت حقوق حیوانات، برای جمع آوری از داروی بیهوشی استفاده می‌شود که پس از زنده گیری جهت عقیم سازی، انگل زدائی و پلاک کوبی، این حیوانات به پناهگاه مذکور انتقال می‌یابد.