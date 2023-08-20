به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد عبادی‌پور در پایان دیدار تیم ملی ایران مقابل هنگ‌کنگ درباره این بازی اظهار داشت: مسابقه خوبی بود، البته شروع هر تورنمنتی برای هر تیمی سخت است، اما توانستیم مقابل حریف بازی خوبی به نمایش بگذاریم و پیروز شویم.

وی تصریح کرد: بازی مقابل تماشاگران خونگرم ارومیه واقعاً لذت بخش است و انشاالله با حمایت مردم این شهر و همانطور که خودشان می‌دانند، آمده‌ایم که قهرمان شویم و بعد از آن مسابقات انتخابی المپیک را در پیش داریم که به عشق مردم ایران به‌خصوص علاقمندان والیبال ارومیه به این رقابت‌ها می‌رویم تا زحمات شأن را جبران کنیم.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۳ مقتدرانه هنگ‌کنگ را شکست داد و صعودش به مرحله دوم قطعی شد.