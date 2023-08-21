چالش جدی ما وضعیت نامطلوب نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، نوبخت اژدری پیش از ظهر دوشنبه در کنفرانس بین‌المللی و ملی کشاورزی ارگانیک در سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: هر چند یک درصد مساحت کشور متعلق به استان اردبیل است اما این استان چهار درصد محصولات کشاورزی را تولید و روانه بازار مصرف می‌کند.

وی با بیان اینکه ۴۶ درصد اراضی این استان کشاورزی و یا منابع طبیعی است، تصریح کرد: ۷۷۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان داریم که بیش از ۷۵ درصد آن دیم و مابقی آبی است که تنوع تولید محصولات را با تولید و عرضه چهار میلیون تن محصول در طول سال شاهد هستیم.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به تولید ۴۰۰ تن محصولات سردرختی و گلخانه‌ای و ۱۱ هزار تن شیلات و آبزیان در استان اشاره کرد و گفت: حمایت در بخش کشاورزی از دغدغه‌های جدی ما است چرا که فعالان این بخش در تولید و تأمین امنیت غذایی نقش مهمی را دارند.

اژدری افزود: استان اردبیل در تولید محصولات کشاورزی دارای رتبه‌های اول تا دوازدهم در سطح کشور است که در سیب‌زمینی، عدس، بذور و غلات این جایگاه کاملاً مشهود و معلوم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به تناسب رشد جمعیت ما در عرصه تولید با برخی تنگناها و فشارها روبه‌رو هستیم ولی تلاش بر این است تا جهاد کشاورزی در تهیه و تأمین غذای سالم کمک کار سایر مجموعه‌ها باشد.

اژدری استفاده بی‌رویه از سموم و کود شیمیایی را از چالش‌های جهانی و کشورمان در عرصه تولید محصولات زراعی و باغی عنوان کرد و ادامه داد: این رویه سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و تبعات زیست محیطی و به هم خوردن اکوسیستم را نیز به همراه دارد.

وی اضافه کرد: استفاده بی‌رویه از سموم و کود شیمیایی به نابودی جانوران، گیاهان و گونه‌های مختلف آن منجر شده در حالی که باید به سمت تولید محصولات سالم، ارگانیک و طبیعی حرکت کنیم که در این زمینه ضرورت دارد یک برنامه‌ریزی درست و هدفمند انجام شود.

اژدری بیان کرد: در استان اردبیل تولید محصولات ارگانیک با تلاش و همت فعالان این بخش آغاز شده که در تولید گوشت قرمز به شکل ارگانیک و عدس و حبوبات نیز موفقیت‌های خوبی را شاهد بودیم.

وی به تولید سیب‌زمینی با کاهش مصرف سموم و کود شیمیایی اشاره کرد و ادامه داد: در تولید مینی‌تیوبر به شکل ارگانیک فعالیت‌های خوبی در استان انجام شده و اخیراً با یکی از استان‌های چین تفاهمنامه‌ای امضا کردیم تا امکان صادرات مینی تیوبر سیب‌زمینی به کشور چین از استان اردبیل فراهم آید.

اژدری به فعالیت مرکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی در ارائه راهکارهای نوین برای کشت و زرع مناسب و با کیفیت اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های جدی ما کیفیت نامطلوب و فرآوری محصولات است که این امر ناشی از ضعف تکنولوژی کارخانجات و عدم استفاده از نیروی انسانی متخصص است.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: با وجود خشکسالی و شرایط سخت تولید محصولات در سال زراعی جاری توان تولید این استان در گندم به بیش از ۲۵۰ هزار تن رسیده هر چند که با رقم ایده‌آل ۶۸۰ هزار تن فاصله بسیاری داریم.

اژدری وضعیت نامطلوب نگهداری محصولات کشاورزی را نیز از دیگر دغدغه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل عنوان کرد و افزود: نامناسب بودن شرایط نگهداری، بسته‌بندی و برندینگ باید به شکل معقول و منطقی به یک وضعیت مطلوب تغییر پیدا کند.

وی اهمیت تولید مرغ ارگانیک و سالم را برای کشتار و عرضه به مردم یادآور شد و تصریح کرد: در تولید ارگانیک طیور توجهی جدی به تأمین نهاده‌های با کیفیت ذرت، کنجاله و سویا شده تا ما بتوانیم بر اساس استانداردها تولید محصول را شاهد باشیم.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: همچنان تولیدات کشاورزی ما با استانداردهای جهانی و بین‌المللی فاصله دارد ولی سعی بر این است تا این خلأها به نحوه مناسب جبران شود.