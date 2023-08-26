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۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱

از آغاز طرح اربعین ۱۴۰۲؛

۳۶ هزار نفر از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر تردد کردند

۳۶ هزار نفر از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر تردد کردند

ارومیه - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: در ۱۰ روز گذشته بیش از ۱۵ هزار نفر متردد ورودی و نزدیک‌به ۲۱ هزار نفر متردد خروجی از پایانه مرزی تمرچین ثبت شده است.

پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۳ شهریور ماه بیشترین تعداد تردد را به خود اختصاص دادند و با توجه به روند ترددها در روزهای آتی این رقم افزایش خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد امکانات رفاهی مناسب، آب و هوای مطلوب، ترافیک کم، ایستایی کمتر از ۵ دقیقه از مزیت‌های پایانه مرزی تمرچین برای عزیمت به کربلای معلی محسوب می‌شود.

مرز تمرچین در ۱۵ کیلومتری غرب پیرانشهر، جنوب آذربایجان غربی و نقطه مقابل مرز حاج عمران عراق قرار دارد و یکی از نزدیکترین مسیرهای زمینی جمهوری اسلامی به دریای مدیترانه شرقی است.

این مرز زمینی تا شهر ارومیه، مرکز استان ۱۶۰ کیلومتر فاصله دارد و فاصله نزدیک ترین شهرها به این مرز، پیرانشهر در ایران و چومان در عراق است که به ترتیب حدود ۱۱ کیلومتر و ۲۵ کیلومتر با گمرک تمرچین فاصله دارد و از تمرچین تا سامره ۴۵۰ کیلومتر، تا کربلا ۶۵۰ کیلومتر، تا کاظمین ۵۳۵ کیلومتر و تا نجف اشرف ۷۱۰ کیلومتر مسافت دارد.

مرز تمرچین پیرانشهر در سال ۱۳۸۶ به عنوان مرز رسمی زمینی شناخته شد و نقش آن در اقتصاد منطقه چشمگیر است و سال گذشته برای اولین بار امکان تردد زائران اربعین از این مرز فراهم شد که حدود ۷۰ هزار تردد در این ایام ثبت شد.

کد مطلب 5871050

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