صادرات غیرنفتی از ۱۹.۳ میلیارد عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران، میزان کالاهای وارداتی به کشور در ۵ ماهه سال جاری ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده که از حیث وزن ۲.۱۷ درصد و از نظر ارزش ۷.۴۹ درصد رشد داشته است.

همچنین در ۵ ماه سال جاری ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. این میزان صادرات کالاهای غیرنفتی که به استثنای نفت خام نفت کوره، نفت سفید تجارت چمدانی بوده از حیث ارزش ۸.۵۵ درصد کاهش و به لحاظ وزن ۲۶.۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به این ترتیب تراز تجاری کشور طی ۵ ماهه امسال، ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار منفی بوده است.

بررسی کارشناسی گمرک نشان می‌دهد عمده دلیل کاهش ارزش صادرات، کاهش قیمت جهانی عموم کالاهای صادراتی پتروشیمی است.

بر اساس این گزارش متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۳۴۶ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۷۷ دلار در ۵ ماهه سال جاری بود.

این گزارش در خصوص عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران می‌افزاید: چین با ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، عراق با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و هند با ۸۴۵ میلیون دلار ۵ کشور عمده مقصد کالای صادراتی ایران بودند.

۷۵.۱۳ درصد از وزن و ۷۴.۷۷ درصد از کل ارزش صادرات کشورمان در ۵ ماهه سال جاری به این ۵ کشور بوده است.

بر اساس این گزارش امارات متحده عربی با ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چین با ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۸۷۹ میلیون دلار و هند با ۸۱۳ میلیون دلار ۵ کشور عمده طرف معامله واردات در ۵ ماهه سال جاری بودند که ۶۲ درصد از وزن و ۷۶.۶۰ درصد از کل واردات کشور را در این مدت به خود اختصاص دادند.

بنابراین گزارش با توجه به اهمیت ترانزیت خارجی کشور از قلمروی ایران و سیاست تسهیل گرایانه در این زمینه، ترانزیت خارجی از ایران با ۵.۴ درصد افزایش به رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید.