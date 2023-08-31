جامعه متحد بزرگترین مانع برای نظام سلطه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور صبح امروز (پنجشنبه ۹ شهریور ماه) در نشست با علما و نخبگان اهل تسنن سراسر کشور طی سخنانی، گفت: یاد شهدای عالی قدر انقلاب اسلامی، شهدای اهل سنت، شهدای شیعه از استان‌های مختلف همچنین شهدای دفاع مقدس، شهدای حریم حرم، شهدای خدمت و همه کسانی که برای عزت این کشور تلاش کردند، گرامی می‌داریم.

وی افزود: برای بنده و همکارانم حضور در این نشست باشکوه و نشستن پای سخن عزیزانی که سخن دین، مردم و مشکلات جای جای کشور را مطرح می‌کنند، بسیار ارزشمند است.

رئیس جمهور تاکید کرد: جامعه معتقد به خداوند، پیغمبر و معاد و ارزش‌های الهی دارای مقصد و هدف است.

وی ادامه داد: جامعه متشکل، منسجم و متحد است که به طرف یک مقصد روشن و هدفدار حرکت می‌کند. این اولین ویژگی و شاخص امت است که دارای هدف است و دومین شاخص امت این است که همیشه در حال حرکت است و هیچ زمانی ایستایی و توقف در حرکت آن وجود ندارد و همواره پویا است.

رئیسی بیان کرد: وجه مشترک همه ما این است که به عزت منافع ملی کشور و محل مشکلات بیاندیشیم.

وی ادامه داد: یک جامعه متحد و امت اسلامی بزرگترین مانع برای استکبار و نظام سلطه است و این بزرگترین مانع برای سلطه‌گران است.

رئیسی ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم که دو بلوک قدرت در جهان شکل گرفت و بعد از فروپاشی شوروی، نظام سلطه تنها مانع مقابل خود را مسلمان متحد می‌داند.

رئیس جمهور تاکید کرد: استکبار با ایجاد مانع در برابر مسلمانان و تبلیغ در رسانه‌ها و امپراتوری خبری خود و همین‌طور شکل دادن گروه‌های تکفیری برای ایجاد خونریزی میان مسلمانان و نیز با توهین به مقدسات به خصوص نبی مکرم اسلام و توهین و اهانت به کتاب آسمانی و سعادت بشر قرآن کریم، اقداماتی انجام داد تا به مقابله با مسلمانان برخیزد.

وحدت و انسجام امت اسلامی وظیفه و راهبرد همه مسلمانان است

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: تشکیل گروه‌های تکفیری، اختلاف افکنی، عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی همه کارهایی است که آنها برای مقابله با مسلمانان انجام می‌دهند و امروز وحدت و انسجام امت اسلامی وظیفه و راهبرد همه مسلمانان است و این یک تاکتیک نیست بلکه راهبرد است.

رئیس جمهور گفت: پیشرفت امت اسلامی در هر کجای عالم که وجود دارد، در گرو وحدت و انسجام مسلمانان است. معنایش آن است که هر کس با قلم و بیانش در جهت ایجاد وحدت و این راهبرد که یک نیاز جدی است، قدم بردارد.

وی اذعان داشت: نظم جدید جهانی با افول قدرت آمریکا و قدرت‌های سلطه‌گر در حال رقم خوردن است و این ائتلاف‌ها و قدرت‌های نوظهور مانند شانگهای و بریکس و سایر ائتلاف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مقابل یک جانبه گرایی آمریکاست.

وی با اشاره به اینکه شرایط به نفع گروه‌های مقاومت در منطقه در حال شکل گیری است، اظهار داشت: شرایط امروز فلسطین و دیروز فلسطین را ببینید که چگونه جریان مقاومت، جریان پیروز این میدان است و آنها که تا دیروز سخن از سازش می‌گفتند، دیگر این سخن را بر زبان نمی‌آورند و دیگر سخن از سازش و تسلیم در ادبیات فلسطینی‌ها وجود ندارد.

حجت الاسلام رئیسی در ادامه بیان داشت: تا دیروز صحبت حمله به ایران بود، اما دیگر تعدی به ایران از ادبیات مستکبرین محو شده است چون ایران امروز با ایران دیروز متفاوت است، چون تولید قدرت شده است و ایران امروز ایرانی قدرتمند است.

وی ادامه داد: آنکه در ایران تولید قدرت کرده است، تلاش مردان و زنان و شهدای این کشور به خصوص ۱۵ هزار شهید اهل سنت است. همچنین تلاش‌های شهید قاسم سلیمانی و نیز حضور مردم در شهرهای مختلف در مراسم‌های مختلف ۲۲ بهمن روز قدس و نماز جمعه است که ایجاد قدرت کرده است.

رئیسی با اشاره به راهپیمایی اربعین، تصریح کرد: می‌بینید که این روزها مردم مختلف شیعه سنی و مسیحی به عشق اباعبدالله (ع) در راهپیمایی اربعین گام بر می‌دارند و حضور می‌یابند.

رئیس قوه مجریه تاکید کرد: در کشور ما چه سنی و چه شیعه ظرفیت‌های مختلفی را داشته و آن را بروز داده‌اند و امروز چهره شهرهای استان‌های ما در سراسر کشور و از جمله در مناطق سنی نشین را مشاهده می‌کنید که نسبت به قبل از انقلاب بسیار متفاوت شده و تغییر یافته است.

وی ادامه داد: باید شکرگزار نعمت‌های خداوند باشیم و نسبت به آنچه که انجام نشده، دست به دست هم خواهیم داد و تلاش می‌کنیم تا مشکلات رفع شود زیرا اولویت دولت رفع محرومیت از مناطق مختلف از جمله مناطق مرزی است و آن را خدمت رهبری نیز عرض کردیم.

حجت الاسلام رئیسی در ادامه سخنان خود، گفت: در حال حاضر ۱۷ هزار پایگاه و مسجد فعال مذهبی، ۴۵۰ مدرسه علمیه فعال در بخش‌های مختلف کشور، در عین حال دو هزار و ۵۰۰ پایگاه نماز جمعه برای اجتماعات گسترده مردم وجود دارد و ۱۲ هزار امام جماعت در سراسر کشور است که مردم از فیض نماز جماعت بهره ببرند.

رئیس قوه مجریه کشور با اشاره به کارهای انجام شده در کشور، تاکید کرد: تاکنون کارهای بسیاری انجام شده و کارهایی نیز باقی مانده که باید انجام گیرد. مسئله رفع محرومیت از مناطق مختلف و به خصوص مناطق کم برخوردار اولویت دولت است.

وی اظهار داشت: روز گذشته خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم زمانی که دولت ما شروع شد، ۲۲ هزار مگاوات کسری و ناترازی در تولید برق داشتیم که ۷۰۰۰ مگاوات تولید شده است و ان‌شاءالله بقیه آن را تا مرز ۳۵ هزار مگاوات و افزون بر کسری برق، تولید خواهیم کرد تا برای پیشرفت کشور مورد استفاده واقع شود.

رئیس جمهور تاکید کرد: در بخش‌های مختلف مدیریتی در دولت شاهد حضور افرادی با نگاه‌های مختلف شیعه و سنی هستیم.

بخش کشاورزی و صنعت کشور فعال شده است

وی با اشاره به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، بیان کرد: بخش کشاورزی و همچنین بخش صنعت کشور فعال شده است. بخش تولید و صنعت ما از زیر صفر درصد به ۶ درصد رشد رسیده است. همچنین در بخش ابزار تولید دارای ۱۹ درصد رشد شده‌ایم که همه این‌ها نشانه‌های خوبی است که باید در کشور فعالیت کرد.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم، گفت: مردم دلداده به خداوند بدانند که خداوند متعال برکات خود را در وحدت و انسجام و یکپارچگی نازل کرده و خواهد کرد و دولت هم به عنوان خدمتگزار دغدغه معیشت مردم را دارد و پیگیر این موضوع است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع سلامت خانواده‌ها، ادامه داد: برای خانواده محرومان علاوه بر یارانه دریافتی، آنها را دارای بیمه سلامت کردیم و در این خصوص حدود ۶ میلیون خانواده دارای بیمه سلامت شدند و یک ریال از آنها دریافت نکرده‌ایم و همه این‌ها به صورت رایگان بوده است. در این مسیر حرکت می‌کنیم تا هرچه بیشتر سهم سبد سلامت در سبد هزینه‌های خانواده‌ها هرچه بیشتر کاهش یابد.

رئیس جمهور تاکید کرد: دولت در تلاش است تا هرچه بیشتر مشکلات مردم را کاهش دهد و یقین داریم که دست پروردگار پشت و پناه ماست و ما امدادهای الهی را در حوزه‌های مختلف مشاهده کردیم و اعتقاد داریم که آینده را بسیار روشن و امیدوار کننده می‌بینیم.

دشمن دنبال ایجاد یأس و ناامیدی است

وی با اشاره به دشمنی‌های دشمنان، ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی است، لذا لازم است از تریبون‌های نماز جمعه مردم را امیدوار کنید و ما هم در عمل آنها را امیدوار خواهیم کرد. در نتیجه از سخنان یأس آلود و ایجاد دلهره در مردم پرهیز کنیم که قطعاً به نفع کشور نیست و دشمن لذت خواهد برد.

وی افزود: اگر سخنی منفی در نقطه‌ای از کشور گفته شود، دشمنان آن را مکرراً بازنشر می‌کنند چون به دنبال اهداف پلید خود هستند. آنان به دنبال ایجاد اختلاف هستند و سخن منفی را از زبان هر کس که بشنوند، آن را منتشر می‌کنند.

رئیسی با اشاره به عملکرد رسانه‌های دشمنان، گفت: آنان به گونه‌ای عمل می‌کنند که برای برخی امر مشتبه شود که به سرنوشت مردم و ایران علاقمند هستند، در حالی که آنان اصلاً اینگونه نیستند و به دنبال اهداف پلید خود هستند و برای رسیدن به اهداف خود به دنبال ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی، سنی و سنی و شیعه و شیعه هستند.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به موضوع فلسطین، تاکید کرد: برخی به ما می‌گفتند که برخی کشورهای عربی از موضوع فلسطین دست برداشتند و شما چرا بر آن پافشاری می‌کنید و ما در پاسخ می‌گفتیم که امام اینگونه فرموده است که بزرگترین مسئله جهان اسلام، قدس شریف و فلسطین است و ما نمی‌توانیم از آن دست بکشیم و این موضوع جزو آرمان‌های ما است.

وی با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری تاکید کرد: همانطور که رهبری انقلاب فرمودند ما نمی‌خواهیم با هیچیک از کشورهای اسلامی دچار اختلاف و مناقشه باشیم و این سیاست جمهوری اسلامی ایران است که همواره گفتیم که دشمن ما آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی است و می‌خواهند میان ما اختلاف ایجاد کنند.