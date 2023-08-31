وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان مرکزی سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی دهم و یازدهم شهریورماه ۱۴۰۲ به جهت بازدید از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و دیدار با صنعتگران و فعالین اقتصادی به استان مرکزی سفر می‌کند.

سفر یک و نیم روزه وزیر صمت، عصر جمعه دهم شهریورماه با حضور در گلزار شهدای شهر زاویه در شهرستان زرندیه آغاز می‌شود و در ادامه از شهرک صنعتی زاویه بازدید خواهد داشت و شرکت فولاد دشستان با حضور وی افتتاح می‌شود.

روز شنبه یازدهم شهریورماه، برنامه وزیر صمت در استان مرکزی، با حضور در شهرک صنعتی فراهان و بازدید از گروه صنعتی کبیر آغاز می‌شود و سپس با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان، با آیت الله دری نجف آبادی ملاقات می‌کند.

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و نشست با فعالین اقتصادی استان از دیگر برنامه‌های وزیر صمت در اراک است که در استانداری مرکزی برگزار خواهد شد.

بازدید از برخی واحدهای صنعتی و تولیدی از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه وزیر صمت به استان مرکزی است.