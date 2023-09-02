به گزارش خبرنگار مهر، «من زینبم» ویژه برنامه ای است درباره بانوان و مخصوص بانوان که در این ایام روی آنتن رادیو اربعین می‌رود.

سارا عشقی‌نیا یکی از گوینده های برنامه «من زینبم» رادیو اربعین و مجری سابق برنامه «همیشه خونه» شبکه آموزش سیما درباره اجرا در رادیو اربعین به خبرنگار مهر گفت: امسال اولین سالی است که در رادیو اربعین اجرا دارم، سال های گذشته حضور نداشتم. البته به یاد ندارم هیچ زمانی برای گرفتن برنامه ای به کسی رو انداخته باشم تا به من برنامه ای بدهند اما رادیو اربعین تنها شبکه‌ای بوده که در تمام دوران کاری‌ام، خودم به دوستی پیشنهاد دادم تا در آنجا به اجرای برنامه بپردازم و لطف خدا و امام حسین (ع) هم شامل حالم شد و لطف کردند اجرای برنامه «من زینبم» را به من دادند.

وی درباره علاقه‌اش به کربلا بیان کرد: تا به امروز قسمت نشده به کربلا بروم. زمانی این امکان برایم فراهم شد اما چون اجرای برنامه زنده تلویزیونی «همیشه خونه» را در دست داشتم و متاسفانه جایگزینی به جای خودم برای حضور در برنامه پیدا نکردم عملا این فرصت از دست رفت.

عشقی نیا ادامه داد: اما امسال ان شاءالله روزی ام شده که عازم کربلا شوم و فکر می کنم، سفر اول، سفر خیلی خاصی باشد.

این مجری تلویزیون درباره داشتن دانش و آگاهی برای اجرای چنین برنامه هایی عنوان کرد: معتقدم برای اجرای برنامه در رادیو اربعین و همین برنامه «من زینبم» دانش معارفی احتیاج است. همچنین آگاهی از مسائل جامعه که باید به روز باشد، اطلاع از اخبار روز و مطالب مرتبط با سفر اربعین و البته احادیث و نگاه بزرگان دینی ما و این گونه موارد حداقل اطلاعاتی است که مجری و یک گوینده باید داشته باشد.

وی درباره ویژگی های حسی و عاطفی اجرای برنامه های معارفی در محرم و صفر نیز اظهار کرد: معتقدم وقتی اتفاقات بهتری در یک اجرا رقم می خورد که خود مجری از ته دل به حرف هایی که می زند، اعتقاد داشته باشد به اصطلاح باید شوریده باشی تا دلت و آن چیزی که از دلت بر می‌آید، به دل مخاطبت هم بنشیند و آن موقع است که مجری موفقی هستید.

عشقی نیا درباره اینکه خودش چگونه این فضا را برای خود حفظ می کند، یادآور شد: تدبیر خاصی ندارم، من فقط خودم را سپردم به موج محرم و موج حرکت اربعین. اگر زمانی از یک جامانده صحبت می کنم، طعم جاماندگی را خودم هم چشیده ام. اگر زمانی با پیامی بغض می کنم، واقعا این بغض خودش می آید، تصنعی نیست. ممکن است بعضی از دوستان بگویند که عشقی نیا در این برنامه خیلی گریه می کند، درست است که مخاطب دوست دارد و پیام های خیلی خوبی هم می دهد ولی ممکن است باز هم گلایه داشته باشد اما این حالت دست خودم نیست و اتفاقا فکر می کنم اینجا باید با تمام احساست اجرا کنی.

وی در ادامه گفت: مخاطب ما خیلی باهوش است، می فهمد این اجرا تصنعی است و ادای علاقه و حب آل الله را در می آورید یا خیر و اگر اینطور باشد برنامه را پس می زند.

این مجری تلویزیون درباره مخاطبان این برنامه نیز بیان کرد: مخاطبان برنامه «من زینبم» همه اقشار جامعه هستند از فردی که شماره کارت می خواهد تا هزینه سفر چند زائر اولی را بدهد، تا دیگران که با هزار گرفتاری مالی و معنوی دوست دارند در کربلا باشند.