به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان اعلام کرد که زیر بار دیکته خارجی نمی‌رود.

وی امروز شنبه اعلام کرد: ارتش و ملت برای نابودی شورش به طور کامل توافق دارند.

فرمانده ارتش سودان که نیروهایش از ۱۵ آوریل نیروهایش با نیروهای محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع سودان می‌جنگند در ادامه تاکید کرد: جنگ میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع که هم اکنون در کشور جریان دارد، نیاز به ارتش حرفه‌ای را نمایان ساخت.

البرهان تصریح کرد: نیروهای پشتیبانی سریع مرتکب جنایات جنگی زیادی در شهرهای مختلف سودان شده و اموال و دارایی‌های شهروندان را به یغما برده اند.

این در حالی است که البرهان سفری به مصر داشت و مذاکراتی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر داشت که محور این رایزنی تحولات سودان و روابط دوجانبه بود. این سفر اولین سفر خارجی البرهان از زمان درگیری در ۱۵ آوریل گذشته بود.