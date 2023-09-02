به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیمی بعدازظهر شنبه در جلسه مدیریت دارایی‌های فیزیکی در اردبیل اظهار کرد: عزم جدی برای پیشبرد اهداف کمیته عالی مدیریت دارایی‌های فیزیکی توانیر را شاهد هستیم.

وی به برگزاری جلسات منظم مدیریت دارایی‌های فیزیکی اشاره و خاطرنشان کرد: محوریت این کار ارتقای سطح کیفی پروژه‌های اجرایی در این شرکت است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی تصمیمی استراتژیک و مهم در مجموعه توانیر است که علاوه بر بسترسازی مناسب با هدف استقرار این سیستم عزمی جدی نیز در پیشبرد اهداف این کمیته است.

قدیمی بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر استان‌ها را در اجرایی شدن این طرح یادآور شد و بیان کرد: جایگاه شرکت توزیع برق استان اردبیل در پیشبرد اهداف توانیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا با اجرا و پیاده سازی تحول ساختار نگهداشت و تعمیرات را شاهد باشیم.

وی افزود: اصلی‌ترین برنامه ما در این طرح حفظ اصول امانتداری و صیانت از بیت‌المال است تا بتوان در این بخش گام‌های مؤثری را برداشت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل تصریح کرد: ما باید گام‌های مستمری را در تحقق برنامه‌های تعریف شده در این حوزه برداریم و انتظار می‌رود معاونت‌ها و دفاتر مستقل ستادی و اجرایی با حفظ اصول امانتداری و صیانت از بیت‌المال در اجرایی شدن این طرح یاریگر ما باشند.

انگیزه بخشی در نظام ارزیابی عملکردها راهگشاست

دبیر کمیته راهبری مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت توزیع برق استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: انگیزه بخشی و مدیریت بهینه در فرآیند نظام ارزیابی عملکردها بسیار مؤثر و راهگشاست.

مهدی ابتهاج اظهار کرد: طرحی برای پیاده سازی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ارائه شده و مشاوران برتر در این زمینه مشخص و با همکاری مشاوران زبده اقدامات راهگشا را آغاز کردند.

وی رویکرد شرکت توانیر را در این حوزه یادآور شد و خاطرنشان کرد: مدیریت دارایی‌های فیزیکی جزو اولویت‌های برنامه‌های توانیر است و در برخی از شرکت‌های توزیع برق نظیر اردبیل این اقدام و فعالیت شروع شده است.

دبیر کمیته راهبری مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت توزیع برق استان اردبیل بیان کرد: استراتژی مدیریت دارایی‌های فیزیکی نقشه راهی برای خروج از وضعیت موجود و رسیدن به شرایط مطلوب است تا ما بتوانیم اهداف مناسبی را در این حوزه پیگیری کنیم.

ابتهاج گفت: در کنار توانمندسازی کارکنان و تیم‌های حاضر در این طرح توجه به توسعه فرهنگ سازمانی با اهمیت است.

وی افزود: انگیزه بخشی و تغییر الگوهای مدیریتی مناسب و توسعه شایستگی‌های پرسنلی در قالب این طرح مهم بوده و هدف‌گذاری صحیحی را در این حوزه‌ها شاهد هستیم.

دبیر کمیته راهبری مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت توزیع برق استان اردبیل چندمهارتی بودن تکنسین‌ها و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد و پاداش پویا را منطبق بر شرایط فرهنگ کاری سازمان دارای ارزش و اهمیت خاص معرفی کرد.

ابتهاج اضافه کرد: امیدواریم در قالب مدیریت دارایی‌های فیزیکی بتوانیم نظام تحولی را در حوزه‌های مختلف شرکت توزیع برق استان اردبیل شاهد باشیم.