رفع مشکلات در شفت نیازمند اقدام جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه قرارگاه محرومیت زدایی شهرستان ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف، بحث محرومیت زدایی است که از روز نخست استقرار دولت، تمام تلاش واحدهای مسئول برنامه ریزی و اجرای سیاست‌های ناظر بر بحث محرومیت زدایی در سطح کشور بوده است.

فرماندار شفت افزود: مدیران ادارات شهرستان مکلف هستند تا در خدمت مردم باشند و با شناسایی نواقص و مشکلات پیش از مطالبه گری مردم در خدمت آنها و رفع مسائل را در دستور کار قرار دهند.

نقدی با اشاره به اینکه همگام با اهداف محرومیت زدایی دولت سیزدهم باید برای رفع محرومیت شهرستان تلاش کنیم، گفت: رفع مشکلات نیازمند اقدام و عملی جهادی و کار کارشناسی است که این امر مهم نیز با همکاری و همراهی دستگاه‌ها محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه جز با کار جهادی و انقلابی نمی‌توان مشکلات را حل کرد ادامه داد: با تقویت ادبیات و گفتمان کار جهادی و انقلابی بسیاری از مسائل و مشکلات موجود مرتفع می‌شود.

فرماندار شفت محرومیت زدایی را یکی از نیازهای اصلی، اولویت مهم و از تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری دانست و اضافه کرد: باید همه توان را در این راستا به کارگیری کنیم و لازمه آن انسجام و هم‌افزایی همه جانبه است.

وی بر ضرورت تبیین خدمت‌رسانی به مردم تاکید کرد و ادامه داد: الطاف و خدمات انقلاب به مردم بسیار است اما کاستی‌هایی نیز وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش کنیم.

نقدی با اشاره به ظرفیت‌های بسیج سازندگی گفت: ظرفیت‌های کنونی قابل مقایسه با اوایل انقلاب نیست و برخی تعابیر مانند کار جهادی، قرارگاه و بسیج به راحتی شکل نگرفته‌اند؛ بلکه همراه آنها ایده وجود دارد.

فرماندار شفت با اشاره به اینکه شهرستان شفت جز ۳۱ شهرستان کمتر برخوردار و محروم کشور است، تصریح کرد: با مشارکت، همدلی و همفکری مسئولان و دستگاه‌ها می‌توان سرعت خدمات رسانی را افزایش داد.