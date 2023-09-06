تقویت ایمان و امید دو رمز موفقیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جمع مردم «درمیان» گفت: هنر ملت بزرگ ایران تبدیل کردن تحریمها و تهدیدها به فرصت است.
وی افزود: برای برخی از کشورهای دنیا، این میزان از پیشرفت ایران در همه زمینهها مایه تعجب است.
بیرجند- رئیسجمهور گفت: باید برای تقویت ایمان و ایجاد امید در دلها تلاش کرد چراکه این دو رمز موفقیت در کشور هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جمع مردم «درمیان» گفت: هنر ملت بزرگ ایران تبدیل کردن تحریمها و تهدیدها به فرصت است.
وی افزود: برای برخی از کشورهای دنیا، این میزان از پیشرفت ایران در همه زمینهها مایه تعجب است.
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