تقویت ایمان و امید دو رمز موفقیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جمع مردم «درمیان» گفت: هنر ملت بزرگ ایران تبدیل کردن تحریم‌ها و تهدیدها به فرصت است.

وی افزود: برای برخی از کشورهای دنیا، این میزان از پیشرفت ایران در همه زمینه‌ها مایه تعجب است.