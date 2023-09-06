ضربۀ اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به شبکه سازماندهی اغتشاشات

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با انتشار بیانیهای مشترک درباره ضربه یک شبکه سازماندهی اغتشاشات اطلاع رسانی کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
به اطلاع مردم شریف ایران میرساند با پیگیریهای اطلاعاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، تعدادی از اعضای یک شبکه سازماندهی اغتشاشات، شناسایی و تحت ضربه قرار گرفتند.
اعضای این شبکه که با حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا، هدایت مؤسسه خانه آزادی و مؤسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و با مدیریت یکی از عناصر سیاسی خارج نشین، مشغول شبکه سازی زنان و برنامه ریزی برای نقش آفرینی در اغتشاشات بودند، با برگزاری دورههای مجازی و رایگان برای فعالان حوزه زنان و جامعه مدنی، عناصری از داخل و خارج از کشور را تحت آموزش قرار میدادند.
این مؤسسه که آخرین کارگاه آموزشی خود را در تیرماه سال جاری برای فعالان حوزه زنان در خارج از کشور، توسط یکی از خبرنگاران رسانههای معاند در دانشگاه امنیتی سواز انگلستان برگزار کرده بود، قصد داشته است طی دو روز ۱۶ و ۲۳ شهریورماه سال جاری، دورهای محرمانه با حضور جمعی از فعالان مدنی و زنان و در بستر فضای مجازی برگزار کند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، هدف از برگزاری این دورهها، ایجاد آمادگی و ارائه دستور کار برای آشوبگران داخلی برای احیای فضای تنش و اغتشاش بوده است.
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