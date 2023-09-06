کودکان روستای طارم مفاهیم اربعین را نقاشی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون فرهنگی هنری حضرت رقیه (س) روستای طارم شهرستان حاجی آباد در حاشیه برگزاری مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین، خیمه کودکان برپا کرده بود تا کودکان دانسته های خود از اربعین حسینی را به تصویر بکشند.

کانون فرهنگی هنری حضرت رقیه (س) روستای طارم از توابع بخش مرکزی شهرستان حاجی آباد باتوجه به برگزاری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین و حضور گسترده خانواده ها به همراه کودکانشان، فرصت را برای انتقال مفاهیم اربعین با بهره گیری از ابزار هنر و بازی غنیمت شمرد و اقدام به برپایی خیمه کودکان در مسیر پیاده روی کرد.

کودکان شرکت کننده در راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور در خیمه کودکان از طریق نقاشی، کاردستی، شعرخوانی، قصه گویی و بازی با حال و هوای قیام عاشورایی اباعبدالله الحسین (ع) و مراسم محرم و صفر و اربعین حسینی آشنا شدند.

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در روستای طارم همراه با قرائت زیارت اربعین و نمازجماعت ظهر و عصر و پذیرایی بود.