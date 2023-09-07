به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان با حضور در منزل سردار «مهدی حاجیان» فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از وی عیادت و برای سلامتی کامل وی و دیگران همراهانش در حادثه فرود اضطراری بالگرد فراجا دعا کرد.

وی در این دیدار با بیان اینکه پلیس به معنای واقعی کلمه خدمتگزار مردم است، گفت: در همین مأموریت اربعین که هنوز هم ادامه دارد همه دیدند که پلیس مخلصانه و بدون هیچ ادعایی شبانه روز در میدان خدمات رسانی به زائران حضور داشت.

فرمانده کل فراجا تصریح کرد: در این مأموریت همه همکاران ما در بخش‌های مختلف انتظامی با اعتقاد قلبی در راه خدمت به زائران تلاش کردند و زمینه‌ای فراهم کردند که زوار با کمترین دغدغه و مشکل به این سفر معنوی اعزام و یکی از شیرین‌ترین سفرهای عمر خود را تجربه کنند.

رادان ادامه داد: حادثه‌ای هم که برای بالگرد فراجا حامل سردار حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه و همراهان وی در ارتفاعات شهرستان دالاهو افتاد در همین راستا بود چرا که وی در حال بازدید هوایی از محل‌های تردد زوار بود که این اتفاق پیش آمد.

وی بیان کرد: سردار حاجیان یکی از بهترین و کارآزموده‌ترین فرماندهان فراجاست که همواره دلسوزانه پای کار بوده و در همین مأموریت اربعین نیز ثابت شد وی چگونه دلسوزانه پای کار است تا زائران اربعین دچار مشکل نشوند.

وی در پایان با قدردانی از زحمات و جانفشانی‌های سردار حاجیان، همراهان وی و همه کارکنان انتظامی کرمانشاه به ویژه در ایام مأموریت اربعین برای مصدومان حادثه فرود اضطراری بالگرد فراجا از درگاه خداوند متعال آرزوی شفا و بهبودی کامل کرد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین با حضور در بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه از یکی از خلبانان بالگرد نیز عیادت و تجلیل کرد.