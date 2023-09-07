چهار مدال نمایندگان ایران در روز دوم/ جمع مدالها به ۱۰ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان آسیا امروز پنجشنبه ۱۶ شهریورماه در سالن «نوفل نوهاد» شهر بیروت پیگیری شد که تیم کشورمان با هفت نماینده خود موفق به کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز شد.

نارینا خیاط در رده قدی ۱۶۴- سانتی متر که ۹ تکواندوکار شرکت داشتند کار خود را با برتری دو بر صفر مقابل یهومیکا» از هند آغاز کرد و سپس «انگوتی» از ویتنام را با نتیجه مشابه شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی هم «می لین» از چین تایپه را از پیش رو برداشت و در فینال نیز با پیروزی ۲ بر صفر مقابل «روسلانووا» از ازبکستان به نشان طلا دست پیدا کرد.

در رده قدی ۱۶۸- سانتی متر پینار لطفی زاده ابتدا «دالیا عمرعلی» از عراق را شکست داد و با برتری ۲ بر صفر «کیامه» از لبنان راهی نیمه نهایی شد. وی در ادامه با نتیجه‌ای مشابه «نورای آمانگلدی» از قزاقستان را از پیش رو برداشت، اما در فینال دو بر صفر نتیجه را به «روشانووا» از ازبکستان باخت و به نشان نقره دست پیدا کرد.

پویا کیا حیرتی در رده قدی ۱۶۸- سانتی متر دور نخست دو بر صفر «یرکین» از قزاقستان را از پیش رو برداشت و در ادامه دو بر یک «احمد العلی» از کویت را شکست داد. وی در نیمه نهایی نیز برابر «ژین هوانگ» از چین تایپه صاحب پیروزی شد. کیا حیرتی در فینال دو بر صفر نتیجه را به «المناصر» از اردن واگذار کرد و نقره گرفت.

آرمین معصومی در رده قدی ۱۷۲- سانتی متر ابتدا «یوسف الشمری» نماینده کویت را در دو راند شکست داد. وی با برتری دو بر صفر مقابل «شینگ لو» از هنگ کنگ راهی مرحله نیمه نهایی شد. نماینده کشورمان در این مرحله در دو راند نتیجه را به «پاول ام» از قزاقستان واگذار کرد و به نشان برنز دست یافت.

محمد عرفان خدایی در رده قدی ۱۶۴- سانتی متر در پیکار با «سئوچین لی» از کره جنوبی، اسرا غفاری راد در ۱۵۶- سانتی متر نیز در پیکار با «جئونگین مون» از کره جنوبی و درسا ویسی هم در رده قدی ۱۶۰- سانتی متر دو بر یک برابر «لایان الراوشداج» از اردن بازنده و حذف شدند.

تیم ملی کشورمان تا پایان روز دوم موفق به کسب ۱۰ مدال شده است. سید محمد عبداللهی، سیده فاطمه زهرا باقری و نارینا خیاط سه مدال طلا، فاطمه حسن زاده، امیر عباس نصیری، پینار لطفی زاده، پوریا کیاحیرتی چهار مدال نقره، اسماً خرمی، محمدحسین منتظری و آرمین معصومی هم سه نشان برنز برای تیم کشورمان کسب کرده اند.