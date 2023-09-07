ترافیک نیمه سنگین در محورهای چالوس در محدوده تونل کندوان

به گزارش خبرنگار مهر، - ترافیک نیمه سنگین در محور چالوس مسیر (رفت و برگشت) محدوده تونل کندوان - تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

ترافیک نیمه سنگین در محور مهران - ایلام مسیر (رفت و برگشت) محدوده کمربندی مهران - ترافیک سنگین در محور ایلام – سرابله – حمیل محدوده‌های تونل آزادی، گلمه و سرخکان - تردد روان در محور مرز شلمچه - خرمشهر - تردد روان در محور مرز چذابه - بستان - تردد روان در محور مرز خسروی - قصر شیرین - تردد روان در محور مرز باشماق - مریوان - تردد روان در محور مرز تمرچین - پیرانشهر و در برخی از محورهای استان سیستان و بلوچستان دارای وزش باد و گرد و خاک است.