بازداشت یک رهبرجهاد اسلامی توسط صهیونیست ها/ یورش به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، صبح امروز پنج‌شنبه، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به خانه سعید نخله، از رهبران بارز جنبش جهاد اسلامی در اردوگاه جلزون واقع در شمال رام‌الله وی را بازداشت کردند.

منابع محلی اعلام کردند که تعداد زیادی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در این اقدام مشارکت داشتند و پس از بازداشت نخله وی را به یکی از مراکز بازپرسی رژیم صهیونیستی منتقل کردند.

نخله از بنیان‌گذاران جنبش جهاد اسلامی فلسطین به شمار می‌آید. وی تاکنون چندین بار توسط نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شده و بیش از ۱۷ سال را در زندان‌های رژیم صهیونیستی گذرانده است.

یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری

بامداد امروز پنج‌شنبه، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه دهیشه واقع در جنوب بیت‌لحم یورش بردند و با مقاومت مسلحانه مبارزان فلسطینی مواجه شدند.

در جریان این یورش، نظامیان صهیونیست یک جوان فلسطینی را به ضرب گلوله زخمی کردند و با استفاده از گلوله‌های گاز اشک‌آور باعث ایجاد حالت خفگی در برخی شهروندان فلسطینی شدند.

علاوه بر این نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به منزل ۳ تن از مبارزان فلسطینی، آنان را بازداشت کردند.

در شهرک دوحه واقع در غرب بیت‌لحم نیز نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی ۲ تن و در منطقه عساکره در شرق بیت‌لحم نیز یک فلسطینی را بازداشت کردند.

از سوی دیگر نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه با یورش به الخلیل، به شکل عامدانه به خودروهای شهروندان فلسطینی که در خیابان پارک شده بودند آسیب وارد کردند و با دنبال‌کردن غیرنظامیان فلسطینی فضای رعب و وحشت را بر این منطقه حاکم کردند.

نطامیان صهیونیست شامگاه چهارشنبه به روستای برقه در شرق رام‌الله نیز یورش بردند و با استفاده از گلوله‌های منور باعث ایجاد آتش‌سوزی در برخی اراضی این منطقه شدند.