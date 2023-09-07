تماشای فعالیت موکبی خادمان فلسطینی در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، تازه ترین قسمت از برنامه تلویزیونی «ساعت به وقت قدس» ضمن ارائه گزارشی از موکب خادمان فلسطینی در کربلا، قسمت های متنوع دیگری را هم پیش روی مخاطبان قرار می دهد.

در نخستین بخش از برنامه با حضور محمد شاهدی تحلیلگر و مجری برنامه، اخبار مقاومت و سرزمین‌های اشغالی از جمله اعتراف مسئولان رژیم صهیونیستی به زوال اسرائیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سپس سوسن الهمه داغ‌ترین‌های فضای مجازی همچون حضور علمای اهل سنت فلسطینی در حرم امام حسین (ع) را مرور می‌کند.

در ادامه «ساعت به وقت قدس» گزارشی از موکب فلسطینی در مسیر پیاده روی اربعین و گفتگو با خادمان آن روی آنتن می رود.

پایان بخش این قسمت از برنامه گفتگو با محمد منیر الدعمی رئیس مجمع دانشگاهیان کربلا درباره پیاده روی اربعین است.

«ساعت به وقت فلسطین» با اجرای علی خلیلی، حامد نگارش و سوسن الهمه، تهیه کنندگی و کارگردانی امیر تاجیک پنجشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود و جمعه ۱۷ شهریور ساعت ۱۲:۱۵ بازپخش می شود.