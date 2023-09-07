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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

رئیس پلیس آگاهی مازندران خبر داد؛

کشف خودروی قاچاق ۱۳۰ میلیاردی در ساری

کشف خودروی قاچاق ۱۳۰ میلیاردی در ساری

ساری- رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از کشف خودروی تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال در ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قیصری در تشریح این خبر، گفت: در پی توقیف یک خودروی تویوتا لندکروز دارای سابقه کلاهبرداری در استان کرمان از طریق سامانه پلیسی ۱۱۰، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، افزود: با بررسی‌های فنی و احراز اصالت خودرو از طریق مراجع مربوطه، این خودرو به دلیل عدم تطابق ارکان و شماره‌های شاسی، بدنه و موتور و همچنین کپی برداری و جعل مدارک خودروی مورد نظر از سند یک خودروی تویوتا در تهران، توقیف شد.

سرهنگ قیصری با بیان اینکه ارزش این خودرو که فاقد هرگونه مجوز گمرکی است بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: خودروی مورد نظر به پارکینگ منتقل شد و موضوع در دست بررسی است.

کد مطلب 5880986

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    نظرات

    • سردار IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      2 1
      پاسخ
      تابوده همین بوده و هستش کاریشم نمیشه کرد یعنی گمرکات کشور اینقدر بی سر و ته هستش که اونم ماشین ب این بزرگی رو کسی ندیده که ازگمرکات براحتی وارد ایران بشه

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