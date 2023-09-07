کشف خودروی قاچاق ۱۳۰ میلیاردی در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قیصری در تشریح این خبر، گفت: در پی توقیف یک خودروی تویوتا لندکروز دارای سابقه کلاهبرداری در استان کرمان از طریق سامانه پلیسی ۱۱۰، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، افزود: با بررسی‌های فنی و احراز اصالت خودرو از طریق مراجع مربوطه، این خودرو به دلیل عدم تطابق ارکان و شماره‌های شاسی، بدنه و موتور و همچنین کپی برداری و جعل مدارک خودروی مورد نظر از سند یک خودروی تویوتا در تهران، توقیف شد.

سرهنگ قیصری با بیان اینکه ارزش این خودرو که فاقد هرگونه مجوز گمرکی است بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: خودروی مورد نظر به پارکینگ منتقل شد و موضوع در دست بررسی است.