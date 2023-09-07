«مرصع» به سراغ آرشیو عکس ها رفت/ دغدغه ای برای حفظ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، مجموعه تلویزیونی «مرصع» پنجشنبه ۱۶ شهریور به ضرورت حفظ آرشیو عکس ها می پردازد.

جدیدترین قسمت از این برنامه امروز ۱۶ شهریور به لزوم حفظ و نگهداشت عکس ها با تاکید بر آرشیو عکس به عنوان بخشی از میراث تاریخی اتفاقات و پدیده ها و مقاطع مختلف اختصاص دارد.

در این قسمت داریوش عسکری کارشناس و حسین حیدری مدیر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس مهمان این برنامه هستند که از آرشیو عکس سخن می گویند.

«مرصع» مجله هنری شبکه چهار سیما است که با اجرای اسماعیل باستانی هر پنجشنبه ساعت ۱۸:۴۵ روی آنتن می‌رود.

این برنامه ضمن ارائه اخبار و رویدادهای هنری روز در فواصل مختلف با چهره‌ها و فعالان هنری گفتگو می‌کند. گفتگوهایی که هر یک در زمان‌بندی‌های کوتاه انجام می‌شود تا برنامه با سرعت و ریتم بالایی به تولید برسد.

برنامه «مرصع» با اجرای اسماعیل باستانی به تهیه‌کنندگی فرزام محبی، سردبیری محمد بخشایش، کارگردانی کیانوش الطافی و با حضور عطیه موذن در میز خبر، در گروه ادب و هنر شبکه چهار تولید می‌شود. بازپخش این برنامه جمعه‌ها ساعت ۱۲:۱۵ است.