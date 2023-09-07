تقدیر از تامین وبرقراری امنیت درمراسم اربعین توسط حشدالشعبی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پیامی به رئیس سازمان بسیج مردمی عراق، از تأمین و برقراری امنیت مراسم باشکوه اربعین حسینی قدردانی کرد.

متن پیام سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

برادر محترم جناب آقای فالح الفیّاض، رئیس سازمان حشدالشّعبی

سلام علیکم

برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی بار دیگر نشان داد روح عدالتخواهی و حق طلبی اهل بیت علیهم السلام با وجود گذشت قرن‌ها، همچنان در میان امت اسلامی بیدار و زنده است.

طی یک دهه اخیر جریان استکباری تلاش کرد به روش چند قرن گذشته با ایجاد و پشتیبانی از گروهک‌های تکفیری، علاوه بر دامن زدن به اختلافات مذهبی در امت اسلامی، چهره‌ای انحرافی و خشن از اسلام ناب محمدی (ص)، به جهانیان نشان دهد که مجاهدت‌های دو ملت‌های مسلمان ایران و عراق مانع تحقق این توطئه شوم شد. اکنون که پس از قرن‌ها وحدت امّت اسلامی در قالب بزرگداشت اربعین حسینی بُروز و ظهور جهانی یافته، راز تلاش‌های استکباری برای اختلاف افکنی در صفوف امت اسلامی بیش از پیش درک می‌شود.

اینجانب ضمن بزرگداشت یاد و خاطره مجاهدان جبهه مقاومت بخصوص شهیدان جاوید، سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، که با مجاهدت‌های خود ملت‌های اسلامی منطقه را از لوث وجود گروهک‌های تروریستی و تکفیری پاک کردند، از مساعی و تلاش همه جانبه رزمندگان حشدالشّعبی در کنار ارتش، پلیس و مردم عزیز عراق، که با استقرار امنیت و آرامش، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی را فراهم کردند، صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم در سایه توجهات حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، در مسیر خدمت گزاری به مکتب انسان ساز اهل بیت علیهم السلام همچنان موفق و مؤید باشید.

سرلشکر پاسدار محمد باقری

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران